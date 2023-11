Aasta enne valimisi juhib Trump Bideni ees mitmes võtmeosariigis

Viies niinimetatud kaalukeeleosariigis, mis aitasid Bidenil Trump alistada 2020. aasta valimistel, kaotab riigipea kuni kümne protsendipunktise vahega, selgus New York Timesi tellimusel Sienna College'i läbiviidud küsitlusest.

Enam kui 70 protsenti 22. oktoobrist 3. novembrini läbi viidud küsitluse respondentidest ütles, et 80-aastane Biden on liiga vana presidendiameti jaoks, samas kui vaid 19 protsenti ütles, et 77-aastane Trump on liiga vana.

Vastajad ütlesid ka, et eelistavad Trumpi majanduse, immigratsiooni ja Iisraeli-Hamasi vahelise sõja küsimustes.

Valijad Nevada, Georgia, Arizona, Michigani ja Pennsylvania osariigis ütlesid, et hääletaksid järgmisel aastal pigem Trumpi kui Bideni poolt ning sealsete küsitluste kohaselt oli vahe eelistuste puhul neljast kuni 10 protsendipunktini.

Samas valijad Wisconsini osariigis eelistaksid Bidenit, kuid sealne vahe oli kaks protsendipunkti.

Küsitlustest selgus, et Biden on valijate seas jätkuvalt usaldusväärsem abordi küsimuses. Vastajad ütlesid ka, et demokraatia puhul eelistavad nad Bidenit Trumpi ees, kes seisab silmitsi nelja kriminaalasjaga, sealhulgas süüdistatakse endist riigipead viimaste presidendivalimiste ümberpööramise katses.

Enamus küsitletud naistest ütles, et eelistavad Trumpi, samas kui Bideni eelistamine nooremate kui 30 aasta vanuste valijate seas on kahanenud vaid ühele protsendipunktile, seda vaatamata demokraadist riigipea tugevale toetusele 2020. aasta valimistel.

Bideni valimiskampaania ei võtnud muret tema tagasivalimise ees seisvatest väljakutsetest kuigi suure murega, öeldes pühapäeval tehtud avalduses, et ennustused enam kui aasta enne valimispäeva kipuvad aasta pärast olema pisut teistsugused.