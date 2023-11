Zelenski andis juhised valmistuda presidendivalimisteks

"Minu andmetel otsustas Zelenski korraldada presidendivalimised järgmisel aastal. Riigipea tegi presidendikantseleile ülesandeks valmistuda valimisteks, mis on kavandatud 31. märtsil 2024. aastal. See näib olevat põhiseaduse tähtaeg ehk märtsi viimane pühapäev. Nad selgitavad seda otsust avalikkusele sellega, et see on väidetavalt läänepartnerite soov. Eelkõige seetõttu, et kui neid valimisi ei korraldata, siis kaotab Zelenski legitiimsuse. Eriti selle taustal, et Putin plaanib valimised korraldada märtsis," rääkis Gontšarenko.

Samas kinnitas Gontšarenko, et läänepartnerid ei nõua otseselt mingeid valimisi.

"Soovin kohe kinnitada, et meie läänepartnerid ei nõua meilt mingeid valimisi. Ei ole mingeid avalikke ega mitteavalikke nõudmisi. Sellel pole meie partneritega mingit pistmist. Need on eranditult poliitilised ülesanded, mille presidendikantselei endale seab," lisas poliitik.

Oktoobris sõnas Zelenski, et ta ei saa Ukraina presidendi kohalt tagasi astuda, kui sõda Venemaa vastu jätkub. Samuti ütles Ukraina liider, et ei kandideeri teiseks ametiajaks, kui sõda venelastega lõppeb.

Zelenski ütles pühapäeval, et ta ei ole valmis pidama kõnelusi Venemaaga, kui agressorriik ei taandu oma sõjaväega tema riigist, ning eitas ühtlasi teateid nagu oleksid lääneriikide ametnikud rääkinud temaga võimalikest läbirääkimistest.

"Ühendriigid teavad, et ma ei ole valmis rääkima terroristidega, sest nende sõna ei maksa midagi," ütles Zelenski telekanali NBC saates Meet the Press.

"Nad peavad minema välja meie maa-alalt, alles pärast seda saab maailm lülituda ümber diplomaatiale," ütles president.