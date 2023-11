ISW: Ukraina armee laiendab kohaolekut Dnepri jõe okupeeritud kaldal

Oluline 6. novembril kell 8.35:

- Ukraina: Venemaa ei saa Kertši rünnakus kahjustada saanud sõjalaeva lähiajal kasutada;

- ISW: Ukraina armee laiendab oma kohaolekut Dnepri jõe okupeeritud kaldal;

- Reuters: Ukraina sõdurid Donetski rindel teatasid suurenenud Vene suurtükitulest;

- Odessas sai venelaste rünnakus haavata viis inimest.

Ukraina: Venemaa ei saa Kertši rünnakus kahjustada saanud sõjalaeva lähiajal kasutada

Ukraina lõuna ringkonna operatiivjuhtkonna pressiesindaja Natalja Gumenjuk kinnitas, et kuigi Ukraina luurel pole veel kõige täpsemaid andmeid rünnaku tulemuste kohta, on selge, et Vene sõjalaeva ja Kertši laevaremonditehase kahjustused on olulised.

"See tähendab, et lähiajal see rakettidega varustatud laev ei saa kindlasti täita oma lahinguülesandeid," ütles Gumenjuk.

4. novembril toimunud Ukraina õhurünnakus Kertši laevaremonditehase pihta sai kahjustada Vene sõjalaev, mille varustusse kuuluvad raketid Kalibr. Venemaa on varem kasutanud neid rakette Ukraina tsiviiltaristu ründamiseks.

ISW: Ukraina armee laiendab oma kohaolekut Dnepri jõe okupeeritud kaldal

Mõttekoja ISW hinnangul laiendavad Ukraina väed oma tegevust Dnepri jõe okupeeritud kaldal Hersoni oblastis. Lisaks jätkas Ukraina vastupealetungi Zaporižžjas ja Bahmuti all.

4. novembril avaldatud videotõendid kinnitavad, et Ukraina väed tegid edasiminekuid Dnepri jõest kolme kilomeetri kaugusel asuva Pidstepne küla lähedal. Lisaks jätkuvad lahingud Ukraina ja Vene vägede vahel Krõnkõ külas, mis asub kahe kilomeetri kaugusel Dnepri jõest.

Vene sõjablogijate väitel toimuvad lahingud Krõnkõ külas ning Pištšanivka ja Poima külade vahel.

Ukraina peastaap teatas pealetungi jätkumisest Zaporižžja oblastis ja Bahmutist lõunas. ISW andmetel liikusid Ukraina väed edasi Zaporižžja oblastis asuvast Verbovest läänes.

Reuters: Ukraina sõdurid Donetski rindel teatasid suurenenud Vene suurtükitulest

Reuters viis läbi intervjuu Donetski rindel võitlevate Ukraina sõduritega, kes kinnitasid, et viimasel ajal kasvas Vene suurtükitule intensiivsus. Siiski jääb tule intensiivsus väiksemaks kui aasta tagasi.

Ajakirjanikud küsitlesid Donetski rindel võitlevaid sõdureid, kelle sõnul kasvas Vene suurtükitule intensiivsus umbes kuu aega tagasi.

Lõuna-Korea luure andmetel saatis Põhja-Korea Venemaale üle ühe miljoni suutükimürsu alates augustist. Ka Reutersi küsitletud sõdurid arvavad, et kasvanud suurtükitule taga võib olla Põhja-Koreast pärit laskemoon.

Odessas sai venelaste rünnakus haavata viis inimest

Odessas sai Vene armee poolt pühapäeva õhtul linnale korraldatud rünnakus kahjustada infrastruktuur ja haavata vähemalt viis inimest, teatas uudisteagentuur UNIAN.

Odessa eri piirkondade elanikud kuulsid valje plahvatusi.

Odessa sõjaväevalitsuse juht Oleh Kiper kutsus elanikke üles varjenditesse jääma.

"Kõik said haavata mürsukildudest ja on haiglaravil. Meie arstid annavad kogu vajalikku abi," ütles ametnik.

Linnavõimude teatel muutub infrastruktuuri kahjustuste tõttu 6. novembrist trammiliiklus. Sotsiaalvõrgustikes teatasid inimesed, et ühele kesklinna tänavale on tekkinud tohutu pommikraater.

Inimesed teatasid ka kahjustatud elumajadest.

Ukraina peastaap: Venemaa kaotas ööpäevaga 880 sõdurit

Ukraina relvajõudude pühapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 305 970 (võrdlus eelmise päevaga +880);

- tankid 5288 (+4);

- jalaväe lahingumasinad 9958 (+5);

- suurtükisüsteemid 7389 (+14);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 867 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 570 (+0);

- lennukid 322 (+0);

- kopterid 324 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 5554 (+20);

- tiibraketid 1556 (+2);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 9744 (+14);

- laevad / paadid 20 (+0);

- allveelaevad 1 (+0)

- eritehnika 1047 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.