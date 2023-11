Oluline esmaspäeval, 6. novembril:

- Iisrael: Hamas paigutab vägesid ja relvi tsiviiltaristu objektide sisse ja lähedusse;

- Hamas: Iisrael pommitab Gazas mitme haigla ümbrust intensiivselt;

- Prantsusmaal on sooritatuid 1040 antisemiitlikku kuritegu;

- ÜRO organisatsioonid nõuavad ühisavalduses relvarahu Gazas;

- Zelenski süüdistas Venemaad Hamasi sponsoreerimises.

Iisrael: Hamas paigutab vägesid ja relvi tsiviiltaristu objektide sisse ja lähedusse

Iisraeli kaitsejõudude pressiesindaja Daniel Hagari sõnul paigutab Hamas vägesid ja relvi koolide, mošeede, kodude ja ÜRO objektide sisse, alla ja lähedusse. Hagari avaldas pilte, millel peal on tema sõnul kujutatud haigla läheduses olevad raketiheitjad, vahendas CNN.

Hagari kinnitusel kasutab Hamas haiglaid oma terroristliku infrastruktuuri varjamiseks ja kasutab tsiviilisikuid inimkilpidena.

Hamas ja läänekaldal tegutsev Palestiina Omavalitsus eitavad Iisraeli väiteid.

Hamas: Iisrael pommitab Gazas mitme haigla ümbrust intensiivselt

Palestiina islamistliku äärmusrühmituse Hamas valitsus teatas pühapäeva õhtul veidi aega pärast sideühenduse katkestamist, et Iisraeli armee pommitab Gaza sektori põhjaosas mitme haigla ümbrust.

"Üle tunni aja on haiglate ümbruses käinud intensiivne pommitamine," ütles Hamasi valitsuse meediabüroo juht Salama Marouf.

Prantsusmaal on sooritatuid 1040 antisemiitlikku kuritegu

Prantsusmaa on registreerinud üle tuhande antisemiitliku kuriteo alates äärmusrühmituse Hamasi 7. oktoobril Iisraeli vastu korraldatud rünnakust, ütles pühapäeval siseminister Gerald Darmanin.

"Arvud on tõusnud 1040-ni," ütles minister telekanalile France 2.

Darmanini andmetel on kõnealuste kuritegude eest vahistatud 486 inimesest 102 välismaalased.

Pariisi politseiülem Laurent Nunez ütles pühapäeval, et ainuüksi Pariisi piirkonnas oli 257 antisemiitliku vahejuhtumit ja nendega seoses arreteeriti 90 inimest.

"Vahistatutel polnud kindlat tüüpi, vaid need ulatusid noortest lastest, kes räägivad väga tõsiseid asju, kuni Palestiina-meelsete inimesteni, kes olid liiga kaugele läinud," sõnas Nunez.

Pariisi prokuratuur uurib juba ühtlasi linnas ja selle eeslinnades asuvatele hoonetele kümnete Taaveti tähtede sodimist, mida peetakse samuti juute ähvardavaks.

Lyoni linnas kahtlustatakse antisemitismi rünnaku taga noorele juudi naisele, keda sealses kodus nädalavahetusel pussitati. Politsei käsitleb rünnakut mõrvakatsena.

ÜRO organisatsioonid nõuavad ühisavalduses relvarahu Gazas

ÜRO mitmete organisatsioonide juhid kutsusid pühapäeval haruldases ühisavalduses üles viivitamatult sõlmima Gazas humanitaarrelvarahu.

Avalduses kirjeldatakse nii äärmusorganisatsiooni Hamas 7. oktoobril algatatud rünnakut kui ka sellele järgnenud Iisraeli relvajõudude rünnakuid kohutavatena.

"Vajame kohest humanitaarrelvarahu. See on kestnud juba 30 päeva. Sellest nüüd piisab. See tuleb nüüd lõpetada," toonitatakse avalduses.

Avalduses öeldakse, et kogu Gaza elanikkond on piiramisrõngas ja rünnaku all ilma ellujäämiseks vajalike varudeta. Avalduses loetletakse, et Gaza elanikke pommitatakse nende kodudes, varjendites, haiglates ja pühamutes.

"Sellega ei saa leppida," öeldakse avalduses.

Avalduses nõutakse ka kõigi tsiviilisikute pantvangide vabastamist, tsiviilisikute ja olulise infrastruktuuri kaitsmist ning humanitaarabi ohutut juurdepääsu Gazale.

Avaldusele allakirjutanute hulgas on 18 ÜRO organisatsiooni juhid, kelle seas Maailma Terviseorganisatsiooni, lasteorganisatsiooni UNICEF ja Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni juhid.

Zelenski süüdistas Venemaad Hamasi sponsoreerimises

Ukraina president Volodõmõr Zelenski süüdistas pühapäeval Venemaad Iisraeli vastu sõda pidava terroriorganisatsiooni Hamas sponsoreerimises, vahendas uudisteagentuur UNIAN.

President ütles intervjuus meediakanalile NBC News, et Iisraeli ja Hamasi vaheline sõda nõuab USA rahastust ja ressursse korraga kahe konflikti jaoks.

Lisaks rõhutas riigipea, et on valmis Iisraeli toetusvisiidile minema ka täna.

"Seda on raske öelda, et millal, sest ma olen sõjas oleva riigi president ja te teate, et meie lahinguväli on väga kuum," sõnas president.