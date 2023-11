ERR Washingtonis: USA üritab veenda Iisraeli pidama Gazas humanitaarpause

USA valitsus üritab veenda Iisraeli pidama Gaza sektoris humanitaarpause, samal ajal, kui vastuseis sõjalisele operatsioonile on ameeriklaste seas kasvamas. Iisraeli ametnikud aga rõhutavad, et relvarahu ei kaaluta enne, kui äärmusrühmitus Hamas pole vabastanud kõiki pantvange.

USA välisminister Antony Blinken tegi Lähis-Ida visiidi ajal mitu üllatuspeatust, kohtudes nii Iraagi peaministri kui ka Palestiina omavalitsuse presidendiga. Peamiseks aruteluteemaks oli loomulikult Iisraeli sõjaline operatsioon Gaza sektoris. Ameeriklased üritavad nüüd tagant tõugata humanitaarpause, et tsiviilelanikele oleks võimalik viia rohkem abi.

"See on protsess. Iisrael on tõstatanud olulisi küsimusi selle kohta, kuidas humanitaarpausid toimiksid. Peame nendele küsimustele vastama," sõnas USA välisminister Antony Blinken.

Ameeriklased muretsevad, et konflikt võib muutuda piirkondlikuks sõjaks. Iisraeli väed on viimastel nädalatel korraldanud rohkem reide Läänekaldale. Gazas jätkuvad võitlused, mida saadavad Iisraeli pommitamised.

"Meie president nõudis kohest relvarahu, mis peataks Iisraeli julma ja mõrvarliku rünnaku meie tsiviilisikute, meie inimeste vastu. See pole sõda Hamasi vastu. Algusest peale on olnud selge, et see on sõda meie inimeste vastu," ütles Palestiina suursaadik Suurbritannias Husam Zomolot.

Iisrael on aga rõhutanud, et relvarahu ei kaaluta enne, kui Hamas pole vabastanud kõiki oktoobri alguse rünnakus võetud pantvange.

"Gaza on tõenäoliselt suurim terroriüksus kogu maailmas. Seal on kümneid tuhandeid relvastatud terroriste ja rakette. See on see, millega silmitsi seisame. Peame selle välja juurima, sest vastasel juhul ründavad nad uuesti ja uuesti," märkis Iisraeli suursaadik USA-s Michael Herzog.

USA-s kogunesid nädalavahetusel tänavatele ka kümned tuhanded Palestiinat toetavad meeleavaldajad, et survestada valitsust relvarahu toetama.