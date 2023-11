Narva ujula on taas avatud

Ujulas on suur kaheksa rajaga 25 meetri pikkune bassein, mille sügavus madalamas osas on 1,3 meetrit ja sügamas 1,8 meetrit. 2023. aasta oktoobrist pakub ujula teenust Riigi Kinnisvara AS.

"Kohalikud elanikud on seda päeva kaua oodanud ja täna saame tõesti taas basseini uksed avada. Vajalik garantiiremont on tehtud ja nüüd saab taas piirkonna suurim bassein aidata külastajatel tervist parandada," ütles RKAS-i ida piirkonna juht Margo Merirand ERR-i venekeelsele portaalile.

"Rõõm on tõdeda, et peale sundpausi saavad basseini kasutada nii kohalikud elanikud kui ka meie tudengid ja koostööpartnerid," lisas sisekaitseakadeemia Narva õppekeskuse juhataja Anne Kivimäe.

Narva ujula on avatud esmaspäevast reedeni 7-22, nädalavahetustel 9-22.

Sisekaitseakadeemia Narva õppehoone valmis kolm aastat tagasi. Narva elanike meeleheaks ehitati õppehoone bassein kavandatust kaks korda suuremana ja ujumisvõimalust Narva elanikud aktiivselt kasutasid. Kuni eelmise aasta juunini, mil ujula suleti. Siis ilmnesid ujulas suured ehituslikud puudused. Näiteks koorus maha kogu viimistluskiht. Ujula kordategemine tähendas kogu pealiskatte vahetust nii basseinis kui ka ujula seintel.