Obama tippnõunik: Biden peaks tagasivalimise katsest loobuma

Obama ja Biden mõlemad kuuluvad USA demokraatlikku erakonda ning Biden oli Obama mõlema ametiaja jooksul aastatel 2008 kuni 2016 USA asepresident.

Axelrod kirjutas X-is (varem Twitter), et Biden saab kindlasti demokraatide ametlikuks presidendikandidaadiks, kui ta osaleb eelvalimistel.

"Ta peaks otsustama, kas see [valimistel osalemine] oleks tark. Kas see on tema parimates huvides või riigi parimates huvides?" kirjutas Axelrod.

Kuigi Axelrod ütles, et on juba hilja uue kandidaadi valimiseks, siiski põhjustavad uued küsitlused kahtluste värinat erakonnas, vahendas The Times.

Axelrod lisas, et ainus asi, mis ei muutu, on Bideni vanus.

Hiljutine The New York Timesi tellitud küsitlus näitab, et kuuest kaalukeele osariigist juhib Trump Bideni ees viies. Lisaks näitab nädalavahetusel avaldatud CBS Newsi tellitud küsitlus, et Trumpi toetab üleriigiliselt 51 protsenti valijaid, samas kui Bideni toetus on 48 protsenti.

The New York Timesi tellitud küsitlus näitab, et 71 protsenti valijatest peab Bidenit liiga vanaks riigi juhtimiseks. Ainult 39 protsenti valijatest arvab sama Trumpi kohta.

Samuti vastas 59 protsenti küsitletutest, et nemad usaldavad Trumpi majanduse juhtimises. Bidenit usaldab ainult 37 protsenti valijaist.

Eriti palju langes Bideni toetus noorte ja rassiliste vähemuste seas, kes 2020. aasta valimistel toetasid teda suure ülekaaluga. Alla 30-aastaste valijate seas juhib Biden Trumpi ees ainult ühe protsendipunktiga.

Bideni valimiskampaania pressiesindaja Kevin Munoz väitis, et küsitlused aasta aega valimiste eel on ajalooliselt valed. Ta viitas Barack Obama mahajäämusele küsitlustes 2011. aasta lõpus, millest hoolimata suutis Obama võita 2012. aasta valimised.