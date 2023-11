Oktoobris läks Soome lahel katki ka Vene sidekaabel

Soome majandusministeerium teatas, et Vene sideoperaator Rostelecom teavitas Helsingit 12. oktoobril oma sidekaabli purunemisest Soome lahel. Katkise Vene sidekaabli parandamisega tegeleb nüüd Vene remondilaev.

Tegemist on umbes tuhande kilomeetri pikkuse sidekaabliga, mis ühendab Peterburi ja Kaliningradi. Kaabel läbib Soome ja Rootsi majandusvööndeid.

Soome ja Eesti vaheline gaasitoru Balticconnector ning riikide vahel kulgev sidekaabel sai kahjustada 8. oktoobril ehk mõned päevad enne seda, kui Rostelecom teatas Venemaa kaabli purunemisest.

Soome lahe merepiirivalve asejuht Mikko Hirvi ütles, et Vene kaabli purunemine võib olla seotud samade sündmustega. Hirvi sõnul pole siiski selle kohta veel kindlaid andmeid.

"Võimalik, et see on seotud Balticconnectori asjaga," ütles Hirvi.

Hiljuti teatas Soome keskkriminaalpolitsei, et tõstis mere põhjast üles ankru, mis suure tõenäosusega kahjustas Soomet ja Eestit ühendavat gaasitoru.

Vene sidekaablit parandab nüüd Venemaa remondilaev Spasatel Karev. Vene laeva tegevust jälgib Soome merepiirivalve laev.

Eesti merevägi jälgib Vene laeva tegevust Soome lahel

Eesti kaitseväe peastaap teatas esmaspäeval, et merevägi jälgib Venemaa Föderatsiooni päästelaeva tegevust Soome lahel.

"Venemaa Föderatsioon on alustanud oma sidekaablite, teadaoleva info kohaselt täpsemalt Leningradi ja Kaliningradi oblastite vahelise sidekaabli, hooldus- ja parandustöödega Soome lahes, mida viib läbi Venemaa Föderatsiooni mitmeotstarbeline päästelaev Spasatel Karev. Kuna Eesti mereväe ülesanne on olukorrateadlikkuse loomine Eesti merealadel, siis sellega seoses on Eesti mereväe multifunktsionaalne reostustõrje laev EML Kindral Kurvits jälgimas tegevust ja võimalikku mõju meie merealade lähedal," teatas peastaap.

EML Kindral Kurvits jälgib Vene laeva tegevust Soome lahel Autor/allikas: Eesti kaitseväe peastaap

EML Kindral Kurvits kuulub patrull-laevade divisjoni, mis on Eesti mereväe taktikalise tasandi üksus, mis koosneb neljast laevast ja mille eesmärk on merepatrullimine Eesti territoriaalmeres ja majandusvööndis.