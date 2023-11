Tallinna tuletornid plaanitakse püsivalt rahvale avada

Meresõitja, kes kahe Tallinna tuletorniga ühte joont hoiab, jõuab ohutult Tallinna lahte. Aga see, kes maad mööda tornidele ligineb, leiab eest lukustatud ukse.

Kadrioru pargi veerel seisev alumine tuletorn on koos abihoonetega suisa võssa kasvanud ja kui tuli selle teise korruse aknast välja ei plingiks, võiks arvata, et maja on maha jäetud. Pae gümnaasiumi lähedal kõrguv ülemine tuletorn on hulga paremas seisus.

"Avalik huvi on tegelikult olnud suur, et sinna üles pääseda," rääkis transpordiameti haldur Andres Unn ja lisas, et tänavu on inimesed sinna juba kolmel korral sisse lastud.

Samas pakub rohkem võimalusi just alumine, Valgel tänaval asuv majakas, sest ettevõte, mis tuletornide opereerimise enda peale võtab, peab alumise torni juures renoveerima kaks tsaariaegset elamut ning veel paar abihoonet.

"Meie ootus on muidugi, et sinna tekiks terviknägemus, mis oleks seotud tuletorni ajalooga. Mingi osa võiks seal olla näiteks muuseum," rääkis Unn ning tõdes samas, et muuseumiga tõenäoliselt tuletorne üleval ei pea. "Seal võivad olla ka kõrvaltegevused, mis aitaks torni renoveerida ja ülal pidada," lisas Unn.

Valgele tänavale on oodatud näiteks kohvik, õpitoad või seminaride pidamise ruumid, peaasi, et tornid ise vähemalt 30 tundi nädalas avatud on. Oluliselt rohkem mõtteid ootab transpordiamet kevadel algavalt riigihankelt.

Praegu algas turu-uuring, mille abil püüab amet selgeks saada, kui palju oleks ettevõtjad põhimõtteliselt valmis tuletornide eest renti maksma. Partner ise peab hooned korda tegema arvestusega, et 20-aastase rendiperioodi lõpus jääks kinnisvara riigile.

"Me plaanime lepingusse jõuda 2024. aasta jooksul," ütles Unn, kelle sõnul võiks Tallinna ülemise tuletorni avada juba pool aastat pärast lepingu sõlmimist. "Alumise torni juures on kaks-kolm aastat tööd," lisas Unn. "Selle aja jooksul võiks Valge tänava torn koos linnakuga ka lahti olla."

Hoonete välisilme tuleks arendajal taastada sellisena, nagu see algupäraselt oli. Kusjuures nii ehitustöid tehes kui hiljem, inimesi sisse lubades, peab ettevõtja arvestama, et mõlemad tuletornid töötavad ööpäev läbi. Eraldi märkis transpordiamet ära, et tule ette seista ükski inimene ei tohi.

Unn ütles, et tuletornide avamine on transpordiameti jaoks pikem projekt ning üle Eesti pääsevad inimesed juba 11 tuletorni.

"Teised tornid on antud kasutusse nii-öelda otsustuskorras," selgitas Unn. "Näiteks Hiiumaal korraldab tornide avamist kohalik omavalitsus. Teiste tornide avamist korraldavad MTÜ-d."