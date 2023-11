Yellen kohtub enne Bideni ja Xi tippkohtumist oma Hiina kolleegiga

USA rahandusministeerium teatas, et Yellen võõrustab neljapäeval ja reedel Hiina asepeaministrit He Lifengi. Ministrid arutavad majandusküsimusi ja kliimamuutusi. He Lifeng vastutab Hiina majanduse eest, vahendas Financial Times.

Mõlemad suurriigid üritavad suhteid parandada. USA ametnikud on korduvalt rääkinud kontaktide vajadusest Hiinaga, et vältida halvimaid stsenaariume.

Neli kuud tagasi külastas Yellen Pekingit. Ta kohtus seal peaminister Li Qiangi ja He Lifengiga.

USA president Joe Biden kohtub novembris San Franciscos Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna riikide liidrite tippkohtumisel Xi Jinpingiga. See oleks alles nende teine silmast silma kohtumine. 2022. aastal said Biden ja Xi kokku Balil toimunud G20 tippkohtumisel.

Suurriikide vahelised suhted aga halvenesid taas veebruaris. Siis selgus, et USA õhuruumis hulkus hiinlaste luureõhupall. Lõpuks lasi Ameerika hävitaja selle alla.

USA ja Hiina suhted on nüüd halvimas seisus pärast 1979. aastat. Siis sõlmisid Washington ja Peking diplomaatilised suhted. Washington muretseb üha rohkem Hiina sõjalise tegevuse pärast Taiwani lähedal. Peking samas leiab, et Washington üritab Vaikse ookeani piirkonnas tugevdada oma julgeolekuliite.

Analüütikud leiavad, et Peking soovib nüüd pingeid leevendada, kuna Hiina majandus on raskustes. Xi Jinping on viimaste kuude jooksul kohtunud USA ametnike ja ärijuhtidega.