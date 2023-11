Sauga-Pärnu lõigul algavad suuremad tööd kevadel

Via Baltica Sauga-Pärnu lõigul käivad tööd, mis on vaja enne muldkeha rajamist ära teha. Liiklust häirivad need esialgu minimaalselt, tõsisemad piirangud tulevad kevadel.

Kokku peab 2,6 kilomeetrit pikk 2+2 teelõik tunneli, müratõkkeseina ja kõige muu vajalikuga valmima 20 kuuga. Ettevalmistavate töödega tehti algust kahe nädala eest, praegu käib juba kolmas. Raadamistöödega ollakse lõpusirgel, käib sobimatu pinnase väljakaeve ja ka tagasitäitmine.

"Liikluskorraldus, mis praegu väljas on, jätkub, kuni me saame alustada tunneli ehitustöödega. Konsumi kaupluse eest tuleb jalakäijate tunnel ja sellega alustame tõenäoliselt järgmise aasta aprillikuus. Sinnamaani on liiklus täiesti normaalne. Kiirus on küll 50 (km/h) peale võetud, aga läbivus on hea," lausus TREF Nordi projektijuht Hannes Kivilo.

Kivilo ütles, et tööd käivad kiiresti, sest ehitusmasinate saamisega probleeme pole.

"Teedeehitust on tõesti vähemaks jäänud ja siin objektil meil tõenäoliselt masinate puudust ei tule. Ma arvan, et igapäevaselt umbes paarkümmend masinat töötab siin," ütles ta.

Tellijale on kiire töötempo meele järele.

"Töövõtjal on kindel plaan enne talve tulekut valmis ehitada vasaku teepoole muldkeha kahe kilomeetri ulatuses, et siis jätta ta talveks vajuma ja kevadel jätkata," lausus transpordiameti Lääne üksuse projektijuht Arto Juhansoo.

Teelõik peab valmis saama 16 miljoni euroga, aga reserv on ka.

"Kunagi ei tea, mis üllatusi maa seest võib tulla. On meil turbakiht paksem, mingid mullasooned, mis vajavad väljakaevamist. Selle jaoks on meil lepingus 15 protsenti reserv ette nähtud, aga seda ei pea kõike ära kasutama muidugi," lausus Juhansoo.