Prantsusmaal algas kohus huvide konfliktis süüdistatava ministri üle

Prantsusmaal algas esmaspäeval kohus huvide konfliktis süüdistatava justiitsministri üle, kohtuasi on valmistanud president Emmanuel Macroni valitsusele suurt piinlikkust.

Endisele tippadvokaadile Eric Dupond-Morettile esitati 2021. aastal süüdistus oma ametikoha kuritarvitamises, et õiendada arveid oma vastastega advokaadiameti päevilt. Dupond-Moretti on esimene ametisolev justiitsminister, kes on Prantsusmaal kohtu alla antud.

Kohtuprotsess peaks kestma kümme päeva ning puudutab halduskaebusi seoses ministri järelevalvega kolme kohtuniku üle, kes andsid 2014. aastal politseile korralduse vaadata ekspresident Nicolas Sarkozy suhtes algatatud uurimise raames läbi kümnete advokaatide ja rahukohtunike, sealhulgas Dupond-Moretti, telefonikõnede ajaloo.

Kohtunikkond süüdistab Dupond-Morettit nõiajahis. Dupond-Moretti sõnul tegutses ta vastavalt oma personali soovitusele uurida telefoniandmete konfiskeerimist juhtinud kohtunike võimalikke vigu.