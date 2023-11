Holokausti ohvri järgi kutsutav Saksa lasteaed plaanib nime muuta

Lapsevanemad ja lasteaia töötajad tahavad Anne Franki nime asendada "lapsesõbralikuma" nimega. Lasteaia juhataja Linda Schichor kaitses plaani muuta asutuse nimi Maadeuurijaks. Tema sõnul poleks uuel nimel poliitilist tausta.

Schichorit toetas Tangerhütte linnapea Andreas Bohm, kes väitis, et nime muutmine peegeldab muutunud õpetamissüsteemi, mis edendab mitmekesisust.

Schichor rääkis kohalikule ajalehele, et Anne Franki lugu on lastel raske mõista ja see nimi ei ütle immigrantidest vanematele mitte midagi, vahendas The Times.

Nime muutmise plaani mõistsid hukka juudiorganisatsioonid ja ka meediaväljaanded. Nende sõnul saadab see vale signaali, kuna Iisraeli sündmused vallandasid läänes antisemitismi laine.

Saksi-Anhalti juudi kogukondade ühenduse juht Max Privorozki märkis, et viide immigrantidest vanematele näitab, et lasteaia nime ei tohiks muuta.

"See näitab, et nende lapsevanemate integreerimine Saksa ühiskonda ei õnnestu. Nime muutmise asemel tuleks kutsuda need vanemad Anne Franki päeviku lugemisele," ütles Privorozki.

Nime muutmise plaani kritiseeris teravalt Saksamaa suurim ajaleht Bild. Leht kirjutas, et Tangerhütte tahab luua täiuslikku maailma, samal ajal, kui juudivihkajatest jõugud luusivad ringi Saksa tänavatel ning soovivad hävingut Iisraeli riigile.

Frankide perekond põgenes natside eest Hollandisse. Ta kirjutas oma päevikut, kui elas perega Amsterdamis. 1944. aastal tema perekond reedeti ja saadeti koonduslaagrisse. Anne suri 1945. aasta veebruaris.