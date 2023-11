Tartumaal võeti viimased kartulid novembris

Hilised kartulivõtutalgud pidi Tartumaal asuv Wiira talu korraldama olude sunnil.

"Talu jäi kahest müügikohast ilma, kus me müüsime, saigi arvestatud nende müügikohtadega ka. Kahjuks sai liiga palju maha pandud, müügikohad jäid ära," rääkis Wiira talu perenaine Erle Hermann. "Ja nii nagu tehakse maasika isekorjamist, kuna me jäime ülesvõtmisega hätta, mõtlesime et teeme kartuli isekorjamise. Vahva. Nagu naljakas küsida ka mingi kümme senti kilo eest, kellel tõesti vaja on siis las ta tuleb ja korjab endale talvekartuli."

Üleskutsele tulla tasuta kartuleid võtma reageeris perenaise sõnul kokku umbes kümme perekonda. Neid enamik sõitsid kohale 20 kilomeetri kauguselt Tartu linnast. Korjajad ütlesid, lisaks tasuta kartulile tulid nad põhimõtte pärast, et toitu ei raisataks ja saak saaks koristatud.

Kuigi üldiselt oli paljudel põllumeestel tänavu saak pigem kesine, siis tundub et siin on kartuliga päris hästi. Isegi kui saaki koristada alles novembris.

Kuna selle talu põllule taimekaitsevahendeid ei pritsita, olid mõned mugulad küll auklikud, aga see eest mahedad. Vahepeal olnud sügisesed öökülmad pole maa sees mugulatele liiga teinud ning vähemalt on nüüd kindel, et kartul põllule mädanema ei jää.