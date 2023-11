Põhja-Sakala valda võidakse kaaluda riigigümnaasiumi rajamist

Minister Kristina Kallas rääkis kohtumisel Suure-Jaani kooli gümnaasiumiklasside õpilastega oma töö väljakutsetest. Õpetajad ja direktor küsisid, mis ikkagi saab gümnaasiumiharidusest Suure-Jaanis.

"Ma arvan, et vald võiks analüüsida selle sotsiaalmajandusklikku efekti, kui meilt siit läheb ära sadakond inimest tööle Olustverre, see on ju päris suure kogukonna viimine teise kohta," ütles Suure-Jaani kooli direktor Aivar Jaeski.

Suure-Jaani kooli gümnaasiumiastme kolmes klassis õpib 64 last, koolijuhi sõnul õpilaste arvu vähenemist ette näha pole.

Minister Kallas kohtus eraldi ka vallajuhtide ja kohaliku rahvaga. Põhja-Sakala vallavolikogu esimees Aino Viinapuu ütles, et riigigümnaasiumi teke Olustveresse annaks vallale kindluse, et gümnaasiumiharidus vallast ei kao, sest võimalust, et vald ise suudab gümnaasiumi pidada, ta ei näe. Suure-Jaanist kujuneks siis valla peamine hariduskeskus põhikooli õpilastele, kuid koolihoone tuleb korda teha ja vajab laiendamist.

"Kui riik oma poliitikat muudab, mida ta täna tegemas on, kutseharidust muudab, teeb nelja-aastase haridusvõimaluse, kus saad kutse- ja gümnaasiumihariduse, siis see muudab ka pilti selles osas, kui palju puhtasse gümnaasiumisse tulijaid on. Aga sündide arv viie aasta pärast tähendab, et enam ei ole konkurentsi kolm (ühele) kohale ka näiteks ei Suure-Jaani, ei Abja, ei Tarvastu gümnaasiumis," lausus Põhja-Sakala vallavolikogu esimees Aino Viinapuu.

Minister Kallas ütles, et see plaan ühtib ka riigi plaanidega.

"Pikemas plaanis gümnaasiumite pidamine riigi vastutusele võtta on olnud alati plaan ja selle tõttu Suure- Jaani gümnaasiumiosa riigigümnaasiumiks teha ja see Olustvere kooliga liita. Selleks et seal saaks muu hulgas ka rakendusgümnaasiumi õpet pakkuda, see on kindlasti plaan, mida me peaksime ja oleksime huvitatud edasi arutama," lausus Kallas.

Olustvere või Põhja-Sakala riigigümnaasium, kuidas iganes seda nimetada, võiks minister Kallase hinnangul sündida kuue-seitsme aasta pärast. Muidugi juhul, kui vald on nõus ministeeriumiga kokkuleppe sõlmima.