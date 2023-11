Teisipäev tuleb pilvine ja soe

Teisipäeval jääb Eesti ulatusliku madalrõhuala alla. Ilm on selle all üsna hall ning aeg-ajalt liigub üle maa läänest itta vihmapilvi. Tuul puhub läänekaarest ja on tuntavam rannikul. Õhumass on novembri kohta meie kohal soe: päevamaksimumid tõusevad 10 kraadi ligi.

Öö vastu teisipäeva tuleb Eestis mitmel pool vihma ja uduga. Puhub valdavalt läänekaare tuul 3 kuni 9, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Sooja on 4 kuni 9 kraadi.

Hommik on pilves, üksikute selgimistega. Mitmel pool sajab vihma ja on udu. Puhub lääne- ja edelatuul 3 kuni 9, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Sooja on 4 kuni 9 kraadi.

Päev on pilves, üksikute selgimistega. Mitmel pool sajab vihma. Udu püsib mõnel pool lõunani. Puhub edela- ja läänetuul 3 kuni 9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Sooja on 6 kuni 10 kraadi.

Järgnevatel päevadel domineerib pilves ja sageli vihmane ilm. Rohkem liigub sajupilvi üle maa päevasel ajal. Kolmapäeva öösel on sooja 3 kuni 8 kraadi, neljapäeva ja reede öö on paar kraadi jahedamad, päevasel ajal on sooja 5 kuni 9 kraadi.

Praeguste prognooside järgi võib ilm muutuda nädalavahetusel, kui tugevnev kirdetuul kannab põhjast Eesti kohale külmema õhumassi. Laupäeval sajab küll vihma, kuid õhk läheb päeva jooksul jahedamaks.