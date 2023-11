Oluline 7. novembril kell 17.35:

- Briti luure: Ukraina õhurünnak Kertši laevatehasele võib sundida Venemaad oma laevu rindelt veelgi kaugemale viima;

- Ukraina luure: Venemaa mineerib kriitilist taristut okupeeritud Hersoni oblasti aladel;

- ISW: Ukraina väed laiendasid kontrolli Dnepri jõe okupeeritud kaldal;

- Ukraina korraldas droonirünnaku okupeeritud Sevastopolile;

- Girkin: Venemaa ei suuda ründeoperatsioone teostada;

- Ukraina: Venemaa suurendab raketivarusid oodatust kiiremini;

- Trump keeldus külastamast Ukrainat Zelenski kutsele vaatamata.

Rumeeniasse jõudsid Ukraina pilootide koolitamiseks esimesed F-16-d

Holland saatis teisipäeval Rumeenia õhuväebaasi esimesed viis F-16 hävituslennukit, mida hakatakse kasutama Ukraina ja Rumeenia pilootidele väljaõppe andmiseks, teatas Hollandi kaitseministeerium.

USA kiitis augustis heaks hävitajate andmise Hollandilt ja Taanilt Ukrainale, et tugevdada Kiievi valdavalt nõukogudeaegset lennukiparki sõjas Venemaa vastu.

Ministeeriumi teatel kasutatakse antud lennukeid vaid NATO õhuruumis.

"Rumeenia õppekeskus kasutab neid lennukeid esmalt instruktoritele täienduskoolituse andmiseks. Sellele järgneb pilootide väljaõpetamine," seisis avalduses.

Kokku eraldab Holland väljaõppe andmiseks 12-18 F-16 hävitajat.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski tegi teisipäeval liitlastele üleskutse anda tema armeele rindel valitseva patiseisu murdmiseks kaugmaarakette ja hävitajaid.

Ukraina sõjavägi hävitas Tauria rindel Venemaa raskeraketiheitja

Ukraina sõjavägi hävitas Tauria rindel raskeraketiheitja TOS-1A Solntsepjok ja kaks iseliikuvate haubitsate 2S19 Msta-S üksust, ütles Tauria väerühma juhataja Oleksandr Tarnavskõi.

"Vaenlane andis Tauria suunal kolm õhu- ja 944 suurtükilööki ning algatas 58 relvakokkupõrget. Meie sõdurid hoiavad Avdijivka suunal kaitset kindlalt. Vaenlase pealetung Donetski oblastis Stepove, Avdiivka, Tonenke, Krasnohorivka, Marjinka ja Staromajorske kandis ning Zaporižžja oblastis Tšervones, Robotõnes ja Verbovest loodes ebaõnnestus," kirjutas ta Telegramis.

Tauria väerühma raketi- ja suurtükiüksused viisid päeva jooksul läbi 1322 tulemissiooni. Tarnavskõi andmetel kaotas vaenlane 583 inimest.

Lisaks hävitati 31 sõjatehnika ühikut, sealhulgas tank ja raketiheitja, neli soomukit, seitse suurtükki, 11 drooni, kuus masinat ja üks eriseade.

Ukraina sõdur Donetski rindel. Autor/allikas: SCANPIX/EPA/OLEG PETRASYUK

Briti luure: Ukraina õhurünnak Kertši laevatehasele võib sundida Venemaad oma laevu rindelt veelgi kaugemale viima

Briti kaitseministeerium väidab, toetudes Briti luureandmetele, et nädalavahetusel toimunud Ukraina õhurünnak Kertši laevaremonditehase vastu võib sundida Venemaad oma laevu rindejoonest veelgi kaugemale viima.

Teates märgitakse, et rünnak, milles sai kannatada Vene uus sõjalaev Askold, leidis aset seni toimunud õhulöökidest rindejoonest kõige kaugemal.

"Ukraina võimekus teostada lööke Krimmi laevaremonditehaste taristu vastu tõenäoliselt sunnib Venemaad kaaluma tegevuse nihutamist rindejoonest kaugemale, mis mõjutab uute laevade jõudmist Vene mereväe käsutusse," seisis teates.

Ukraina luure: Venemaa mineerib kriitilist taristut okupeeritud Hersoni oblasti aladel

Ukraina sõjaväeluure peadirektoraadi (GUR) väitel mineerib Venemaa gaasitaristut, elektrialajaamasid ja muud kriitilist taristut Hersoni oblasti okupeeritud aladel.

"Vastav okupantide tegevus viitab nende kavatsusele hävitada kriitilise taristu võtmeobjekte, kui neil tuleb taganeda," seisis GUR-i teates.

ISW: Ukraina väed laiendasid kontrolli Dnepri jõe okupeeritud kaldal

Mõttekoja ISW hinnangul laiendasid Ukraina väed kontrolli Pidstepne külast põhja poole jääva ala üle.

Vene sõjablogijate sõnul hoiab Ukraina positsioone Krõnkõ külas. Blogija sõnul suutis Ukraina tõrjuda Vene vägede rünnakut Krõnkõ külas.

Lisaks jätkab Ukraina pealetungi Zaporižžja oblasti lääneosas ja Bahmuti all Donetski oblastis.

Ukraina korraldas droonirünnaku okupeeritud Sevastopolile

Möödunud öösel töötas Sevastopolis õhukaitse. Moskva poolt ametisse määratud Sevastopoli kuberner Mihhail Razvožajev väitis, et Vene õhukaitse tulistas alla üheksa drooni ning ainus kahjustus on tekkinud Sevastopoli eeslinna erasektoris alla tulistatud drooni tükkide tõttu.

Vene ametlikke teateid pole võimalik sõltumatult kinnitada.

Girkin: Venemaa ei suuda ründeoperatsioone teostada

Venemaal vangistatud tuntud Vene marurahvuslane Igor Girkin väitis oma vanglast saadetud kirjas, et Venemaa ei suuda praegusel hetkel teostada ründetegevust ning kevadeks võib Ukrainal õnnestuda uue pealetungi korraldamine.

Girkini kirjas seisab, et kuigi suutsid Vene väed suuresti peatada Ukraina vastupealetungi selle aasta suvel ja sügisel, ei suuda Vene armee ise edukat operatiivset ründetegvust teostada, vaid enamasti püsib kaitseseisundis.

Girkini arvates vähendavad Ukraina rünnakud Vene sõjaväe võimekust tulevikus ründeoperatsioone teostada. Lisaks arvab Vene marurahvuslane, et Ukrainal on juba tekkinud ülekaal sõdurite arvus, mis suureneb tulevikus veelgi, sest Vene võimud ei hakka Girkini hinnangul korraldama uut mobilisatsioonilainet kuni Vene presidendivalimiste möödumiseni 2024. aasta märtsis. Samuti peab Girkin vabatahtlike palgasõdurite jätkuva värbamise potentsiaali suuresti ammendatuks.

Lisaks kirjutas Girkin, et USA hävituslennukite F-16 jõudmine lähikuudel Ukrainasse võimaldab Ukrainal saavutada lühiajalist ülekaalu ükskõik mis rindejoone osas.

Igor Girkin oli Moskva toetatud Vene vägede juht 2014. aastal, kui Venemaa alustas sõda Ukraina vastu Donbassis. Girkin on süüdi mõistetud Hollandis MH17 lennu alla tulistamises 2014. aasta suvel. Mõned kuud tagasi vahistasid Vene võimud Girkini Vene sõjaväelise juhtkonna kritiseerimise pärast.

Ukraina: Venemaa suurendab raketivarusid oodatust kiiremini

Ukraina kaitseministeeriumi luure peadirektoraadi (GUR) pressiesindaja Vadõm Skibitskõi teatas esmaspäeval, et Venemaal on kokku reservis 870 operatsioonilist ja operatsioon-strateegilist täppisraketti. 28. augustil ütles Skibitskõi, et Venemaal oli 585 raketti reservis, mis tähendab, et Venemaa suurendas oma rakettide varu 285 raketi võrra alates augusti lõpust.

Skibitskõi sõnul tootis Venemaa kokku 115 raketti, nende seas 30 raketti Iskander-M, 12 raketti Iskander-K, 20 raketti Kalibr, 40 raketti H-101, 9 raketti H-32 ja neli raketti Kinžal.

Kuigi varem väitis GUR, et Venemaal on raskusi mitme konkreetse raketitüübi tootmisega välismaiste komponentide nappuse tõttu, võib ISW hinnangul kasvanud rakettide tootmine viidata, et Venemaa suutis need probleemid ületada.

Samuti lisas Skibitskõi, et GUR pole täheldanud viimasel ajal Shahed-136 ründedroonide tarneid Iraanist Venemaale. Skibitskõi sõnul suurendab Venemaa ründedroonide kodumaist tootmist Tatarstanis asuvas tehases.

Trump keeldus külastamast Ukrainat Zelenski kutsele vaatamata

Endine USA president ja vabariiklaste tipp-poliitik Donald Trump ütles, et ta ei saa praegu Ukrainat külastada, sest see võib põhjustada huvide konflikti.

"Ma suhtun suure lugupidamisega president Zelenski suhtes, kuid arvan, et poleks kohane sõita Ukrainasse sel ajal. Praegu suhtleb temaga Bideni administratsioon, ning ma ei tahaks tekitada huvide konflikti," ütles Trump.

Varem kutsus Zelenski intervjuus USA telekanalile NBC Trumpi Ukrainat külastama.

Ukraina peastaap: Venemaa kaotas ööpäevaga 890 sõdurit

Ukraina relvajõudude pühapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 306 860 (võrdlus eelmise päevaga +890);

- tankid 5293 (+5);

- jalaväe lahingumasinad 9974 (+16);

- suurtükisüsteemid 7410 (+21);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 869 (+2);

- õhutõrjesüsteemid 570 (+0);

- lennukid 322 (+0);

- kopterid 324 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 5557 (+3);

- tiibraketid 1556 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 9767 (+23);

- laevad / paadid 20 (+0);

- allveelaevad 1 (+0)

- eritehnika 1049 (+2).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.