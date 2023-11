Netanyahu: Iisrael hakkab kandma vastustust julgeoleku eest Gazas

Oluline teisipäeval, 7. novembril:

- Netanyahu: Iisrael hakkab kandma julgeolekuvastustust Gazas;

- Palestiina Omavalitsus: 60 protsenti Gaza tervishoiukeskustest ja haiglatest ei tööta;

- Prantsuse saadik ÜRO-s nõuab humanitaarset vaherahu.

Netanyahu: Iisrael hakkab kandma vastutust julgeoleku eest Gazas

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ütles intervjuus USA telekanalile ABS News, et pärast sõjalise operatsiooni lõppu hakkab Iisrael kandma vastutust üldise julgeoleku eest Gazas määramatuks ajaks.

Netanyahu samuti keeldus relvarahu kaalumast enne pantvangide vabastamist, kuid lisas, et humanitaarsed pausid on võimalikud.

"Kui rääkida taktikalistest pausidest – tund siin, tund seal – me oleme neid juba teinud. Ma eeldan, et me hindame olukorda, et lasta sisse humanitaarsed kaubad ja lasta välja pantvangid," ütles ta.

Palestiina Omavalitsus: 60 protsenti Gaza tervishoiukeskustest ja haiglatest ei tööta

Läänekallast valitsev Palestiina Omavalitsus teatas, et nende andmetel ei tööta 16 haiglat Gazas 35 haiglast. Samuti ei tööta 51 tervishoiukeskust, kokku Gazas on 72 tervishoiukeskust. Palestiina Omavalitsuse väitel on põhjuseks kütuse ja ravimite nappus.

Hamasi teatel ületas surmade arv Gazas 10 000 piiri. Hamasi väiteid pole võimalik sõltumatult kinnitada. Näiteks ei usalda Hamasi hinnanguid hukkunute arvule USA president Joe Biden ja Saksa kantsler Olaf Scholz, samas peab neid ametlikeks andmeteks ÜRO.

Iisraelis hukkus Hamasi 7. oktoobril alanud rünnakus üle 1400 inimese, lisaks üle 240 iisraellase ja välismaalase on võetud pantvangi.

Prantsuse saadik ÜRO-s nõuab humanitaarset vaherahu

Pärast ÜRO julgeolekunõukogu suletud uste taga toimunud istungit ütles Prantsuse saadik Nicolas De Rivière, et Gazas on vaja humanitaarset vaherahu.

De Rivière sõnul peaks selline vaherahu olema püsiv ning viima relvarahuni.

Tegemist on seisukohaga, mis erineb enamike lääneriikide omast. USA ja Ühendkuningriigi sõnul aitaks relvarahu ainult Hamasi ning julgustaks äärmusrühmitust panema toime uusi terrorirünnakuid.

Esmaspäeval ütles Valge Maja rahvusliku julgeoleku nõunik John Kirby, et USA hinnangul poleks üldine relvarahu praegusel hetkel kohane.