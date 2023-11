USA tippametnik: sõltuvus Vene uraanist on julgeolekuoht

USA tuumaenergia valdkonna tippametnik Kathryn Huff ütles intervjuus Financial Timesile, et USA ja teiste läänerikiide sõltuvus Vene uraanist seab riikide julgeolekut ohtu. Ühtlasi palus ta Kongressilt abi alternatiivsete uraani allikate rahastamiseks.

Huffi sõnul pärineb 20 protsenti USA tuumajaamadest kasutatavast tuumakütusest Venemaalt. Kuigi Venemaa pole suurim uraanimaagi kaevandav riik, tarnivad Vene riigiomandis olev ettevõte Rosatom ja selle tütarfirmad poole maailma rikastatud uraanist.

Venemaa on suutnud aastate jooksul hõivata rikastatud uraani turunišši tänu oma toodangu odavatele hindadele ning investeeringutele uraani rikastamisvõimekustesse.

Bideni administratsioon pole veel kehtestanud sanktsioone Vene tuumakütusele, erinevalt sanktsioonidest Vene naftale ja gaasile. Põhjuseks on Venemaa domineeriv positsioon uraani rikastamises. Näiteks toodab Rosatomi tütarfirma Tenex ainsana maailmas niinimetatud Haleu tuumakütust, mis koosneb viie kuni 20 protsendi ulatuses rikastatud uraanist. Seda kütust saavad kasutada näiteks uue põlvkonna väikesed moodulreaktorid. Tavaline tuumakütus on rikastatud ainult viie protsendini.

"Me oleme näinud, et odava Vene tuumakütuse turule jõudmine on ajalooliselt kahjustanud meie kütuse tootmise tsüklit ning tõi meid sinna, kus me oleme," ütles Huff Financial Timesile.

Seetõttu soovib USA president Joe Bideni administratsioon, et Kongress eraldaks 2,16 miljardit dollarit, mida kasutataks kodumaise tuumakütuse tootmise soodustamiseks. Plaani järgi ostaks USA valitsus tuumakütust kindla hinnaga, kui seda ei õnnestu turul muidu jätkusuutlikuks tuumakütuse tootja toimimiseks vajaliku hinnaga müüa.

Ühtlasi on nii USA Kongressi esindajatekojas kui senatis menetluses eelnõud, mis keelustaksid Vene uraani importi.

Huff samuti hoiatas, et ilma kodumaise tuumaenergia tootmise laiendamiseta ei suuda USA täita seatud kliimaeesmärke. Tema väitel on vaja kokku leppida vähemalt viie kuni kümne tuumareaktori rajamises järgmise kahe või kolme aasta jooksul.

USA töötab koos Jaapani, Kanada, Prantsusmaa ja Ühendkuningriigiga tuumakütuse tootmise laiendamiseks Läänes.

Lisaks on USA Energeetikaministeerium kaasrahastanud kodumaise Haleu-tüübi kütuse tootmise pilootprojekti. Esimene tuumakütuse partii peaks valmima lähinädalatel ettevõtte Centrus tehases.