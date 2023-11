Riigikontrolli värske audit tegi viimase kümne aasta Eesti energeetikapoliitika pihuks ja põrmuks. Kelle tegemata töö see on? Kuidas tagada Eesti varustuskindlus? Ja kas põlevkivi koht on varsti muuseumis? ETV "Esimeses stuudios" kommenteerib neid teemasid täna kliimaminister Kristen Michal.