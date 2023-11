Soome tulumaksu laekumine kasvas aastases võrdluses 2,4 protsenti

2022. aastal ulatus füüsilise isiku tulumaksu laekumine 35,4 miljardi euroni kasvades 0,9 protsenti (270 miljonit eurot) võrreldes eelmise aastaga.

2022. aasta tulumaksu andmed näitavad, et Soome tööhõive püsib stabiilsena. Keskmiselt tasuti kõige rohkem makse Kauniainenis, vahendas Iltalehti.

Soomes on astmeline tulumaks, mis tähendab, et mida suurem on sissetulek, seda kõrgem on maksuprotsent ja tulumaksu summa. Soomes maksavad kõik töötavad inimesed tulumaksu riigile ja oma elukohajärgsele linnale või vallale. Omavalitsusepõhist maksutagastuse statistikat saab vaadata siit.

Kapitalitulumaksu laekus vähem kui 2021. aastal. 2022. aasta laekumine langes eelmise aasta kõrge võrdlusbaasi tõttu 13,9 protsenti. Kokku laekus 2022. aastal kapitalitulumaksu 3,7 miljardit eurot.

"Kuigi summa aastataguse rekordaastaga võrreldes langes, siis summa oli siiski kõrgel tasemel," ütles maksuameti juht Matti Luokkanen.

Ettevõtete tulumaksu laekus 2022. aastal kõvasti rohkem kui 2021. aastal.

2022. aastal ulatus juriidilise isiku tulumaksu laekumine kaheksa miljardi euroni kasvades 10,1 protsenti võrreldes eelmise aastaga.

"Kokkuvõttes oli möödunud aasta ettevõtetele hea aasta. Saadi korralikku kasumit," ütles Luokkanen.