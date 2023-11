Rahvusringhäälingu otsesaate "Otse uudistemajast" külaline on sel kolmapäeval Alexela Grupi juhatuse liige Marti Hääl.

Saatejuht Indrek Kiisler vestleb külalisega värskest riigikontrolli raportist, milles esitatakse üsna mustades toonides Eesti elektrituru tulevikuväljavaateid. Saate algus on kolmapäeval kell 11 ning on hiljem järelvaadatav. Kell 23.30 on saade eetris ETV2-s.