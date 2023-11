Erakonna Eesti 200 endine juht Kristina Kallas ütles rahvusringhäälingule, et ta pole veel otsustanud, kas kandideerida taas erakonna esimeheks.

Tema sõnul on eelistatav, et Eesti 200 uus juht oleks ka valitsuse liige. Eesti 200 üldkoosolek koguneb uut esimeest valima 19. novembril. Kandidaatide esitamise tähtaeg on 12. november. Jätkab Anett Peel.