Kiviõli Keemiatööstus soetas raskeõli puhastusseadme

Uus seade tõstab põlevkiviõli kvaliteeti ja vähendab kadusid. Tänu kinnisele tootmissüsteemile on uus agregaat vanast seadmest keskkonnasõbralikum, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Tal on oluliselt vähem jäätmeid kui varem. Me saame kogu bensiini, mida raskeõli lahjendamiseks kasutatakse tagasi, toodangusse jääb vaid vajalik osa. Kuna see protsess on praktiliselt hermeetiline, siis seda lõhnaheidet on vähem ehk peaaegu ei ole enam üldse," ütles Kiviõli Keemiatööstuse juhatuse esimees Priit Orumaa.

Kiviõli keemiatööstus on viimase viie aastaga investeerinud 40 miljonit eurot.

"Seadme soetamine võttis aega kümmekond aastat – väga kaua valisime tehnoloogiat ja otsisime sobivat varianti, mis siia sobiks ning väga rasked ajad olid ka majanduslikult, sest nafta hind oli madal," kirjeldas Orumaa.