Trumpi varandus kasvas pärast Valgest Majast lahkumist 500 miljoni võrra

USA võimud süüdistavad praegu Trumpi valeinfo esitamises talle kuuluva vara väärtuse kohta. New Yorgi osariigi peaprokurör Letitia James taotleb, et Trump maksaks vähemalt 250 miljonit dollarit trahve. Kohus juba tuvastas, et Trump andis oma kinnisvaraimpeeriumi kohta eksitavaid andmeid ja suurendas selle käigus oma varade väärtust.

Trumpi vara suurus tekitab nüüd USA-s üha rohkem küsimusi. Bloomberg kirjutab, et Trump muutub üha rikkamaks. Bloombergi teatel oli Trumpi vara 2021. aastal väärt 2,6 miljardit dollarit, 2023. aastal 3,1 miljardit dollarit.

Trump kolis pärast Valgest Majast lahkumist Floridasse. Talle kuulub seal Mar-a-Lago häärber, lisaks kuulub Trumpile kinnisvara veel Miamis. Floridat on tabanud kinnisvarabuum. Trump müüs maha ka oma Washingtonis asuva hotelli ja endisel presidendil on nüüd rohkem raha kui kunagi varem viimase kümnendi jooksul.

"Ettevõte pole kunagi olnud tugevam. Meil on rohkem raha ja vähem võlgu," rääkis Trumpi poeg Eric Trump.

Bloomberg on Trumpi varandusel silma peal hoidnud juba alates 2015. aastast. Trump ise väidab, et tema vara oli 2021. aastal väärt 4,5 miljardit dollarit.

Trumpi juhitud Trump Organization omab mitmeid hotelle, golfiväljakuid ja muud kinnisvara üle maailma.

Trumpi kuulsaim kinnisvara on tänapäeval Mar-a-Lago häärber. See on ajalooline hoone, mis ehitati juba 1920. aastatel. Bloomberg hindab Mar-a-Lago väärtuseks 240 miljonit dollarit. Trump ise hindas 2021. aastal selle väärtuseks 612 miljonit dollarit. New Yorgi osariik aga hindas 2021. aastal selle väärtuseks ainult 27,6 miljonit dollarit

Trumpi ärimehe kuvandi lahutamatuks osaks on olnud ka tema New Yorgis asuv katusekorter. Bloomberg hindas selle väärtuseks 40 miljonit dollarit. 2021. aastal leidis Trump, et see on väärt 131 miljonit dollarit. Bloomberg toob aga välja, et Trump võib oma brändi tõttu küsida korteri eest krõbedamat hinda. Korteri võib osta ka mõni ettevõtja, kes toetab Trumpi poliitikat.