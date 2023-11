Reformierakonna esimeheks kandideerib vaid Kaja Kallas

Üle-eestiliselt kandideerivad Reformierakonna juhatusse Annely Akkermann, Yoko Alender, Andres Aro, Viljar Jaamu, Mario Kadastik, Erkki Keldo, Liis Klaar, Urmas Klaas, Eerik-Niiles Kross, Urmas Kruuse, Kalle Laanet, Hanah Lahe, Maris Lauri, Evelin Lehtsaar, Jürgen Ligi, Kristen Michal, Marko Mihkelson, Kaupo Nõlvak, Urmas Paet, Hanno Pevkur, Õnne Pillak, Signe Riisalo, Pipi-Liis Siemann, Aivar Sõerd, Andres Sutt, Oksana Tandit, Kalle Toomet, Mart Võrklaev.



Erakonna põhikirja järgi valitakse kolm juhatuse liiget regionaalselt: üks liige Põhja-Eestist, üks liige Lääne-Eestist ja üks liige Lõuna-Eestist.



Põhja regiooni kandidaadid on Katrin Kuusemäe, Kait Kadajamägi ja Maarja Metstak. Lääne regiooni kandidaadid on Irina Talviste ja Aivar Viidik. Lõuna regiooni kandidaat on Madis Timpson.



Hääletamine toimub elektrooniliselt 9. novembrist 16. novembrini.

Reformierakonna juhatusse kuulub koos erakonna esimehega 17 liiget. Erakonna esimehe ja juhatuse valimise tulemused tehakse teatavaks 18. novembril toimuval Reformierakonna üldkogul.