USA endine president Donald Trump andis tunnistusi New Yorgi osariigi tsiviilhagis, mis keskendub varade ülehindamisele. Peaprokurör Letitia James nõuab, et Trump ja teised süüdistatavad maksaksid osariigile tagasi 250 miljonit dollarit, mis võib endise presidendi äriimpeeriumi viia tõsistesse raskustesse.

Donald Trumpi kohtupäev New Yorgis möödus pingeliselt. Prokurörid palusid endisel presidendil küsimustele vastata eitavalt või jaatavalt, kuid selle asemel hakkas ta esitama pikki monolooge. Ühel hetkel ütles kohtunik Trumpile, et nad pole kampaaniaüritusel, vaid kohtusaalis, ja palus kaitsjatel endist presidenti kontrollida, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Seda kohtuasja poleks kunagi tohtinud algatada. See kohtuasi tuleks kohe lõpetada. Kohus pani hoopis toime pettuse. Nad viitasid varadele, mis olid väga väärtuslikud," ütles Trump.

Trumpi ja tema perekonnaliikmeid süüdistatakse varade ülehindamises rohkem kui kahe miljardi dollari võrra. Nende varade hulgas oli näiteks Florida kuurort Mar-a-Lago ja New Yorgi pilvelõhkuja Trump Tower.

CBS-i uudiste õigusanalüütik Rikki Klieman ütles, et varade ülehindamisega soovis ta saada paremaid pakkumisi pankadelt ja kindlustusfirmadelt. "See on ebaseaduslik," lausus Klieman.

New Yorgi osariigi kohus leidis septembris, et Trump ja teised süüdistatavad panid toime aastatepikkuse pettuse. Praeguse kohtuasjaga üritatakse muuhulgas määrata kui palju peavad nad maksma trahvi. New Yorgi peaprokurör Letitia James nõuab 250 miljonit dollarit, mis võib olla endise presidendi äriimpeeriumile surmalöök.

"Numbrid ei valeta. Härra Trump võib ilmselgelt üritada igal viisil tähelepanu kõrvale juhtida, nagu ta just tegi," ütles James.

Trumpi tunnistuse järgi oli ta varade hindamisega mõnevõrra seotud. Endine president ütles kohtusaalis, et ta vaatas ja nägi neid dokumente ja andis võib-olla vahel soovitusi.