Narvas avati taas sisekaitseakadeemia ujula

Sisekaitseakadeemia puitarhitektuurist peeti piirilinnas palju olulisemaks ujumisvõimalust, mida pakkus õppekompleksi suur ja moodne ujula, enne kui ta väga pikaks ajaks remonti pandi. See kujunes katsumuseks nii kohalikele elanikele, kui ka ujula omanikele, vahendas "Aktuaalne kaamera".

RKAS-i Ida piirkonnajuht Margo Merirand ütles, et inimesed on käinud pidevalt küsimas, millal ujula avatakse. "Täna võime siis öelda, et ujula on teist päeva avatud ja tundub, et inimesed on koheselt selle tee üles leidnud. On ka esimesed külastajad meil olemas, aga me ka kohe sõlmime esimesi kokkuleppeid ettevõtetega. Kauaoodatud asi on töös ja inimesed on tulnud," rääkis Merirand.

Poolteist aastat pidid narvakad ujumisvõimalust otsima kas naaberomavalitsustes või enam kui poole sajandi vanuses kohalikus basseinis. Kohalikud rõõmustasid, et ujula on taas avatud.

Sisekaitseakadeemia õppehoone 25-meetrises ujulas on kaheksa rada. Vesi on 28 kraadi soe.