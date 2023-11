Vare: Soome senine reaktsioon kaabli purunemisel on vaoshoitud, kuid jõuline

Vene Rostelecomi sidekaabli juures asuvad praegu Venemaa mitmeotstarbeline päästelaev Spasatel Karev ja Soome patrull-laev Turva. Viimane jälgib Vene laeva tegevust, sest vene kaabli purunemiskoht asub Soome majandusvööndis. Ka Eesti mereväe reostustõrje laev Kindral Kurvits jälgib toimuvat.

"Väidete kohaselt tegeleb ta kaabliremondiga. Aga see kõik toimub Soome majandusvööndis, nii et sellega tegeleb Soome osapool rohkem. Me teame, kus ta on, me näeme, kus ta on," rääkis mereväe ülem kommodoor Jüri Saska. "Tema lähedal on veel Soome laev Turva. Ja nad mõlemad on üsna väikse kiirusega, üsna staatiliselt seal."

Transiidi- ja majandusekspert Raivo Vare ütleb, et taristu rikkumised võivad olla Venemaa õppus hübriidsõjaks merel. Eesmärk pole konkreetse taristu lõhkumine vaid sellele järgnevate tegevuste jälgimine.

"Vaid pigem kogutakse informatsiooni, uuritakse võimalusi, jälgitakse reaktsioone. Tehakse sisuliselt praktilisi õppusi," sõnas Vare. "Ja vaadates esmaseid reaktsioone, mis seal gaasitoru läbitõmbamisel olid, kus ka NATO tuli mängu, soomlased tegid jõulisi avaldusi, siis tegelikult see oli õppetund. Ja vaadatakse, kuidas seda mängida välja nii, et näeb välja nagu vääramatu jõuga seotud teema."

Vare hindab Soome senist reaktsiooni vaoshoitud, kuid jõuliseks. Ta arvab, et Venemaa jätkab samas vaimus. "Ega nad ei jäta. Traditsioonilise ettevalmistuse loogika on neil alati olnud, et nad ründavad rahvusvahelisi kommunikatsioone. Nad on ju vahele jäänud Florida rannikul olulisse Euroopa ja Ameerika vahelisse kaablisse täppimisega."

Riigiprokuratuur ütles "Aktuaalsele kaamerale", et praegu ei ole veealuse taristuga seotud uurimise kohta midagi uut öelda.