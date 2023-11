Kolmapäev tuleb soe ja vihmane

Põhja-Euroopa oli teisipäeval mitme keskmega madalrõhuala meelevallas. Taevalaotus oli valdavalt paksu pilvevaibaga kaetud ning mitmel pool sadas vihma, Skandinaavias ja Soomes ka lörtsi ja lund. Vihmast ei pääsenud inimesed ka Portugalis, Prantsusmaal, Itaalias ega ka Kesk-Euroopas. Vaid Kreekas ja Türgis oli päev enamasti päikeseline ning õhutemperatuur tõusis veel 25 kraadinigi.

Kolmapäeval meie ilm oluliselt ei muutu. Läänemeremaid jääb mõjutama väheaktiivne mitme keskmega madalrõhuala. Läänevoolus kanduvad vihmapilved läänest itta ning õhumass on endistviisi suhteliselt soe. Veidi külmem on Skandinaavias ja Soomes, kus paiguti ka lörtsi ja lund sajab. Neljapäeval läheneb Atlandilt Briti saartele aktiivne madalrõhkkond, mille sajune lohk Põhjamerelt õhtuks ka Läänemerele jõuab. NII hakkab tuul merelt alates vaikselt tõusma.

Ööl vastu kolmapäeva on taevas pilves, kuid esineb ka üksikuid selginemisi. Mitmel pool sajab vihma ja on udu. Tuul puhub edelast ja läänest kiirusega 3-9, rannikul puhanguti kuni 12 m/s. Plusskraade on termomeetril 3 kuni 8.

Kolmapäeva hommik tuleb pilves, üksikute selgimistega. Kohati sajab vihma ja on udu. Puhub edela- ja läänetuul 2-8, rannikul iiliti kuni 11 m/s. Õhutemperatuur jääb 3 ja 8 plusskraadi vahele.

Ka päeval on valdavalt pilvine, üksikute selgimistega ilm ning mitmel pool sajab ikka vihma. Ennelõunal püsib kohati veel ka udu. Tuul puhub jätkuvalt edelast ja läänest 3-9, rannikul iiliti kuni 12 m/s. Õhusooja on oodata 6 kuni 9 kraadi.

Pilvised ja vihmased ilmad püsivad meiega tegelikult nädala lõpuni, kusjuures pühapäeval võib sekka taas ka lörtsi tulla. Kui keskmiselt jääb öine õhutemperatuur stabiilselt 4-5 kraadi juurde, siis laupäeva öösel võib termomeetrinäit paiguti siiski ka nullini langeda. Soojad sügispäevad asenduvad vaikselt jahedamatega.

Töönädala lõpus on sooja keskmiselt 7, laupäeval 6 ning pühapäeval juba vaid 4 kraadi.