ISW: Ukraina soomustehnikat on nähtud Dnepri jõe okupeeritud kaldal. Ukraina rahandusministri sõnul on Vene kaitse-eelarve 2,5 korda suurem Ukraina omast. USA välisministeerium lükkas ümber kuulujutud Ukraina survestamisest Kremliga läbi rääkida.

Oluline 8. novembril kell 6.04:

Ukraina rahandusminister: Vene kaitse-eelarve on 2,5 korda suurem Ukraina omast

Ukraina rahandusminister Serhi Martšenko ütles intervjuus Itaalia väljaandele Corriere della Sera, et Venemaa 2024. aastaks planeeritud sõjakulutused ületavad Ukraina omi 2,5 korda.

Kokku moodustavad kaitsekulutused 50 protsenti Ukraina riigieelarvest ja 21 protsenti SKT-st. Martšenko sõnul vajab Ukraina rohkem abi liitlastelt, vastasel juhul tuleks riigil kärpida muid kulusid.

Martšenko tänas USA valitsust ja Euroopa Liitu seni osutatud abi eest ning väljendas lootust, et EL-i algatus eraldada Ukrainale 2024. kuni 2027. aastani 50 miljardit eurot saab varsti liikmesriikide rohelise tule.

Minister lisas, et Lääne enda huvides on toetada Ukrainat, sest see aitab piirata Vene imperialismi levikut. Martšenko sõnul saanuks pingelist Lähis-Ida olukorda vältida, kui rahvusvahelise kogukonna reaktsioon Venemaa täiemahulisele sissetungile Ukrainasse olnuks eelmisel aastal otsustavam.

"Kui me oleksime saanud võiduks piisavalt abi 2022. aastal, saaksime vältida praegust Lähis-Ida olukorda," ütles minister.

ISW: Ukraina soomustehnikat on nähtud Dnepri jõe okupeeritud kaldal

Mõttekoda ISW kirjutab oma sõjaülevaates, et Vene sõjablogijate sõnul saatis Ukraina Dnepri jõe okupeeritud idakaldale soomustehnikat. Vene Telegrami kanalites levivad ka vastavad pildid Ukraina jalaväelahingumasinast Krõnkõ küla lähedal.

Lahingud Ukraina ja Vene vägede vahel toimuvad Hersoni obalsti okupeeritud ala Poima, Krõnkõ, Pidstepne ja Pištšanivka külade ümbruses. Kõik külad asuvad kuni nelja kilomeetri kaugusel Dnepri jõest.

Vene allikate sõnul tegutseb ainuüksi Krõnkõ ümbruses 300 Ukraina sõdurit ehk pataljoni jagu inimesi.

ISW hinnangul viitavad need teated sellele, et Vene katsed piirata Ukraina sõdurite ja sõjatehnika maabumist Dnepri jõe okupeeritud idakaldale on seni luhtunud.

USA välisministeerium lükkas ümber kuulujutud Ukraina survestamisest Kremliga läbi rääkida

USA välisministeeriumi esindaja Vedant Patel lükkas ümber väidet, justkui USA oleks survestanud Ukrainat Venemaaga läbi rääkima. Patel nentis, et otsus Kremliga läbirääkimiste pidamise kohta on üksnes Ukraina enda langetada.

"Nagu me varem korduvalt ütlesime, midagi ei tohi arutada Ukraina kohta ilma Ukrainata," ütles Patel.

USA välisministeeriumi kõrge ametnik lisas, et praegu on ilmselge, et Kremlil pole mingit huvi sõja lõpetamise vastu läbirääkimiste teel.

Poltava oblastis kuuldi plahvatusi

Poltava oblastis töötas õhuhäire, kohalike elanike sõnul oli ka plahvatusi, vahendab Ukraina avaõiguslik ringhääling Suspilne.

Zelenski: Ukraina õhukilp tugevneb veelgi

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas oma õhtuses telepöördumises, et Ukraina on saanud täiendavaid õhutõrjesüsteeme NASAMS.

"See pole veel kõik. Ukraina õhukilp tugevneb veelgi," lisas president.

Zelenski tänas Ukraina liitlasi osutatud abi eest, samuti kiitis ta Ukraina diplomaatide tööd.