Oluline kolmapäeval, 8. novembril:

- Iisrael: Hamasi juht on punkris nurka aetud;

- USA Kongressi esindajatekoda mõistis Palestiina-meelse saadiku hukka;

- G7 välisministrid kavatsevad avaldada ühise üleskutse humanitaarsete pauside pidamiseks Gazas;

- 40 Filipiinide kodanikku pääses Gazast välja;

- Gaza elanikud evakueeruvad enklaavi lõunaossa.

Iisrael: Hamasi juht on punkris nurka aetud

Iisraeli kaitseminister Yoav Gallant teatas tele-eetris, et Israeli kaitsevägi piiras ümber Hamasi juhtimispunkte Gazas ning Hamasi juht Yahya Sinwar on aetud nurka ja peidab ennast punkris. Gallant lubas Sinwari lähiajal kätte saada.

Sinwari tabamine on olnud pikka aega Iisraeli peamiste eesmärkide loetelus. Eesmärgi olulisus tõusis pärast Hamasi verist terrorirünnakut Iisraelile 7. oktoobril.

Sinwar varem viibis kokku 22 aasta Iisraeli vanglates, kuid Iisrael vabastas ta koos paljude teiste Hamasi liikmetega vangide vahetuse kokkuleppe osana 2011 aastal ühe Hamasi kätte langenud Iisraeli sõduri vabastamise nimel.

Sinwar on juhtinud Hamasi tegevust Gazas alates 2021. aastast.

Lisaks teatas Gallant, et Iisrael ei kavatse toetada huminataarsete pauside korraldamist enne, kui Hamasi käes olevad pantvangid on vabastatud.

Tegemist on teise avaliku lahkarvamusega Iisraeli ja USA vahel viimaste päevade jooksul, sest Washington toetab humanitaarseid pause.

Lisaks ütles Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu esmaspäeval, et Iisrael kavatseb võtta vastutuse Gaza julgeoleku eest pärast sõjalise operatsiooni lõppu. Avaldust vaadeldi kui vihjet, et Iisrael kavatseks okupeerida Gazat teadmata ajaks. Valga Maja esindaja John Kirby ütles teisipäeval, et USA ei toeta Gaza okupeerimist Iisraeli poolt, kuid lisas, et liitlased ei peagi kõikides küsimustes ühel nõul olema

USA Kongressi esindajatekoda mõistis Palestiina-meelse saadiku hukka

USA Kongressi esindajatekoja enamus mõistis ametlikul hääletusel Palestiina-meelse demokraadist saadiku Rashida Tlaibi hukka tema avalduste pärast Lähis-Ida konflikti teemal.

Hääletusel ühines arvestatav osa demokraatidest koos vabariiklastega Tlaibi väljaütlemiste hukka mõistmisel.

Tlaibile heideti ette, et ta nimetas Joe Bideni toetust Iisraeli "genotsiidi toetuseks". Lisaks kasutas ta fraasi "jõelt mereni saab Palestiina vabaks" ("From the river to the sea, Palestine will be free"). Paljud eksperdid ning juutide organisatsioonid peavad fraasi antisemiitlikuks üleskutseks Iisraeli riigi hävitamiseks ning juutide genotsiidiks, sest Jordaania jõe ja Vahemere vahelisel alal asuvad nii Iisrael kui palestiinlaste alad Läänekallas ja Gaza.

Tlaib ise väidab, et ta meelest ei tähenda fraas üleskutset Iisraeli riigi hävitamiseks.

G7 välisministrid kavatsevad avaldada ühise üleskutse humanitaarsete pauside pidamiseks Gazas

Jaapani pealinnas Tokios kohtuvad G7 riikide välisministrid soovivad leppida kokku ühisavalduse tegemises. Eeldatakse, et avalduses kutsutakse üles korraldama humanitaarseid pause Gazas, kuid riigid ei hakka nõudma relvarahu.

Kohtumisel osalev USA välisminister Antony Blinken kutsus teisipäeval G7 riike üles kommenteerida Lähis-Ida konflikti ühise selge häälega.

Anonüümseks jäänud diplomaat ütles AFP ajakirjanikele, et arutelud humanitaarsete pauside pidamise vajalikkuse üle olid konstruktiivsed ning lisaks arutati ka Gaza tulevikku ja konflikti laienemise vältimise vajadust.

Samuti eeldatakse, et avalduses kinnitavad G7 riigid uuesti oma toetust Ukrainale.

40 Filipiinide kodanikku pääses Gazast välja

Filipiinide president Marcos Jr. Teatas, et 40 Filipiinide kodanikku jõudis Gazast Egiptusesse Rafah piiripunkti kaudu.

Ta ütles, et rohkem riigi kodanikke saavad ületada piiri lähimate päevade jooksul. Eelmisel nädalal teatas Filipiinide välisministeerium, et Gazas viibis 135 riigi elanikku.

Marcos tänas Iisraeli ja Egiptust piir ületamise lubamise eest, lisaks nentis ta Katari rolli vahendaja läbirääkimistel piiriületuse avamiseks.

Gaza elanikud evakueeruvad enklaavi lõunaossa

CNN vahendab, et paljud Gaza põhjaosa elanikud liikusid enklaavi lõunaossa neljatunnise ajaperioodi jooksul, mil Iisraeli armee lubas inimestele ohutut läbipääsu.

Avaldatud videotest on näha, et lapsed, naised ja eakad inimesed näitasid oma isikut tõendavaid dokumente. Osad inimesed kandsid vaalgeid lippe.

Salah Eddin tänav, mille kaudu toimus liikumine, on üks kahest Gaza põhjaosa ja lõunaosa ühendavast teest. Iisraeli armee kutsus korduvalt üles Gaza elanikke liikuma enklaavi kaheks jagavast Wadi Gazast lõunale, kuna Iisraeli sõjalise operatsiooni peamised sihtmärgid asuvad just Gaza põhjas.

Ajakirjanikega suhelnud inimesed ütlesid, et nad kõndisid tunde, et jõuda Gaza ohutumasse lõunaossa.