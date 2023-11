Võru valla elanikud kardavad Kasaritsa liivakarjääriga kaasnevaid probleeme

Kaitseväe Nursipalu harjutusala laiendamine on tõstnud huvi avada ja kaevandada piirkonnas maavarasid. Võru valla elanikud on aga planeeritava Kasaritsa liivakarjääri rajamise vastu.

Kui Rõuge vallas on antud nõusolek täiesti uue liivakarjääri rajamiseks kohe planeeritava Nursipalu harjutusala laienduse külje alla ning samas on pikendatud olemas oleva kruusakarjääri kaevandusluba, siis Võru vallas leiavad sellised plaanid kohalike elanike vastuseisu.

Tõsi, Rõuge valda rajatav liivakarjäär ei puuduta ka otseselt kohalikke elanike, asudes asustusest piisavalt kaugel. Võru vallas taotleb aga Võru vallavanema abikaasa keskkonnaluba Kasaritsa liivakarjääri rajamiseks. Võru linnast umbes seitsme kilomeetrit Haanja poole jääv jäävas Kasaritsa külas on umbes 20 talu ühes 60 elanikuga – nad on koondunud, kogunud 480 vastuallkirja ega soovi, et kaevandus tuleks nende koduhoovi.

Mäe-Kingu talu peremeest Tormis Kalli puudutab karjäär kõige otsesemalt. Kall selgitab miks ollakse planeeritava karjääri vastu: "Konkreetselt minu majast jääb planeeritav karjäär 101 meetri kaugusele ja minu kinnistu piirneb 240 meetri ulatuses planeeritava karjääriga, et siis 40 protsenti minu kinnistust oleks ümbritsetud müratõkke valliga."

Kasaritsa liivakarjääri võimalik tulevane asukoht. Autor/allikas: Mirjam Mõttus / ERR

Küsimusele, kuidas tema arvates mõjutaks uus karjäär senist elukeskkonda, vastas Kall: "Esimene hirm on, et meil kaob vesi ära, kuna me teame, et veesooned tulevad kõik siit mäe poolt majapidamistesse laiali. Kindlasti rikutakse kaevandamise käigus veesooned ja kaevud ning tiigid jäävad tühjaks."

Kasaritsa liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse avalik arutelu toimub kolmapäeva õhtul Võru vallavalitsuses.