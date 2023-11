Eesti Ekspress: prokuratuur eksis häkkeriga kokkulepet tehes

"Muu hulgas nägi kokkulepe ette, et politsei tagastab Artur Boikole (süüdimõistetud häkkerile – toim.) kaks lauaarvutit ning välise kõvaketta. /---/ Ühel hetkel saadi õiguskaitseorganites aru, et tegemist on suure prohmakaga. Kohtuotsusest võis välja lugeda, et häkker saab oma arvutid tagasi koos kõigi pihtapandud isikuandmete ja nende varastamiseks loodud programmiga," kirjeldas Eesti Ekspress (EE) mullu 7. detsembril jõustunud otsust.

Leht märkis, et ei tea, kuidas selline viga kokkuleppemenetluses juhtus ning seda ei selgitanud ka riigiprokuratuur.

Kuna keskkriminaalpolitsei (KKP) küberkuritegude büroo juht Ago Ambur rõhutas, et Boikole ei tohi kuritegude toimepanemiseks kasutatud arvuteid ja varastatud andmeid mitte mingil juhul tagastada, kaebas häkker prokuratuuri kohtusse kuni riigikohtuni välja.

Riigikohus otsustas tänavu oktoobri lõpus, et politsei peab vastavalt kokkuleppele arvutid Boikole küll tagastama, kuid see ei tohi kohustada politseid rikkuma seadust. Varastatud dokumendifotode loovutamine läheks vastuollu isikuandmete kaitsega. Seega peab KKP isikuandmed arvutitest ära kustutama, kirjutas EE.

Kohtuotsuse täitmiseks peab politsei nüüd kõik häkkeri arvutites asunud failid ükshaaval üle vaatama ning keelatud failid kustutama, kuid kui seda teha käsitsi, võtaks see aega 34 nädalat ning seetõttu otsivad politsei IT-spetsialistid nüüd võimalusi, kuidas seda teha automaatselt, märkis EE.