USA novembrivalimistel saatis edu demokraate

Teisipäeval toimusid USA-s mitmes osariigis erinevate võimutasandite valimised. Kuigi president Joe Bideni madala populaarsuse tõttu lootsid vabariiklased võitudele, saatis edu hoopis enamjaolt demokraate.

Kõige olulisemad valimised toimusid Kentucky ja Mississippi osariikides, kus valiti kubernerid. Mõlemas osariigis osutusid tagasi valituks senised kubernerid.

Kuigi mõned küsitlused näitasid nappi edumaad osariigi peaprokurörist vabariiklaste kandidaadile Daniel Cameronile, võitis ligi 5-protsendilise edumaaga valimised senine Kentucky kuberner demokraat Andy Beshear.

Beshear, kelle isa samuti pidas minevikus Kentucky kuberneri ametit, keskendus oma kampaanias taristu arendamisele ning edukaks peetud kriisijuhtimisele osariiki tabanud loodusõnnetuste ja koroonapandeemia ajal. Võidu järel hakkasid mõned demokraadid kiitma Besheari kui võimalikku kandidaati USA ülejärgmistel presidendivalimistel 2028. aastal. Besheari võit on seda muljetavaldavam, sest kolm aastat tagasi sai vabariiklasest endine USA president Donald Trump veenva toetuse Kentucky osariigis, edastades Joe Bidenit ligi 25-protsendilise edumaaga.

Mississippi osariigis osutus pärast rasket valimiskampaaniat tagasi valituks vabariiklasest senine kuberner Tate Reeves. Ametis oleva kuberneri võit tuli vaatamata asjaolule, et tema populaarsus osariigis on olnud madal osariigi vabariiklastest tippametnikke tabanud korruptsiooniskandaalide tõttu. Kuberner ise polnud politsei poolt kahtlustatavate või süüdistatute seas, kuid see mõjutas negatiivselt ta reitingut.

Peale Mississippi võitu pole vabariiklased muudel valimistel suuri võite aga saavutanud.

Nii kaotasid vabariiklased kontrolli Virginia osariigi seadusandliku kogu alamkoja üle. Nüüd kontrollivad nii Virginia esindajatekoda kui senatit demokraadid, mis oluliselt takistab ametis oleval vabariiklasest kuberneril Glenn Youngkinil oma poliitikate elluviimist. Youngkin püüdis näidata ennast mõõduka kandidaadina abortide teemal, pakkudes välja keeldu abortidele pärast 15. raseduse nädalat, mis on märksa leebem keeld kui paljudes vabariiklaste juhitud osariikides. Demokraadid tegid vastasseisu abordipiirangule oma valimiskampaania võtmeteemaks ning saavutasid võidu.

Samuti saavutas demokraatide abordikeelu vastane kampaania võidu Ohio osariigis. Osariigis toimunud referendumil toetas pea 57 protsenti hääletanutest abordiõigust kindlustava sätte lisamist osariigi põhiseadusse.

Samuti toetas 57 protsenti Ohio valijatest kanepi kasutamise legaliseerimist. Referendumi tulemusel saavad üle 21-aastased inimesed osta osariigis kanepit ning kanepi müüki hakatakse reguleerima. Ka sel referendumil toetasid demokraadid valdavalt kanepi legaliseerimist ja vabariiklaste poliitikud pigem kanepi kasutamise keelu säilitamist.

Ohio osariiki peeti aastakümneid kaalukeeleks USA valimistel, kuid Donald Trump võitis seal 8-protsendilise ülekaaluga demokraatide kandidaadi ees nii 2016. kui 2020. aasta presidendivalimistel. 2020. aasta presidendivalimiste tulemus Ohios oli esimene kord, kui selle osariigi valijad toetasid riigis valimisi kaotanud kandidaati alates 1960. aastast.

Demokraatidele soodsaks osutunud valimisõhtu kontrast järgmiste valimiste valijate eelistuste kohta korraldatud küsitlustega on suur. Vaatamata demokraatide valimisvõitudele osariikide tasemel on demokraadist president Joe Biden riigis ebapopulaarne ning ta jääb küsitlustes alla kõikidele vabariiklaste võimalikele presidendikandidaatidele, kaasa arvatud Donald Trumpile.