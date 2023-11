Kaks Via Baltica lõiku ehitatakse 100 miljoni eest neljarajaliseks

Transpordiamet teeb ettevalmistusi, et ehitada kaks Via Baltica lõiku neljarajaliseks.

Kümnekilomeetrise Are-Nurme lõigu ehitushange on kavas välja kuulutada järgmisel aastal. Selle lõigu projekteerimistööd on peaaegu valmis ja alustatud on maade võõrandamist.

Samuti käib Libatse-Are neljarajalise teelõigu projekteerimine. Kaks teelõiku lähevad maksma umbes 100 miljonit eurot, kuid täpne summa selgub pärast hankeid.

"Järgnevas plaanis on Libatse-Nurme lõik, mis on omakorda jagatud kaheks erinevaks etapiks. Projektid mõlemale etapile on valmimas. Plaanime minna järgmisel aastal esimese etapiga ehk Are-Nurme lõiguga ehitushankesse. Järgnev etapp on Lääne regioonis Libatse-Are lõik, sellega on planeeritud minna hankesse aasta hiljem ehk 2025. aastal ja ehitusperiood 2026–2027," ütles transpordiameti Lääne üksuse juht Hannes Vaidla.