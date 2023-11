DeSantise kampaania suurim rahastaja võib liikuda Trumpi selja taha

Ajaleht Financial Times kirjutab, et Florida kuberneri Ron DeSantise presidendiks saamise püüdlusi võib tabada tagasilöök, kuna tema kampaaniameeskonna suurim rahastaja võib liikuda Donald Trumpi selja taha.

Kinnisvaramagnaat Robert Bigelow andis selle aasta alguses DeSantise kampaaniale rohkem kui 20 miljonit dollarit. Bigelow kritiseeris nüüd teravalt DeSantise kampaaniat ja leidis, et Hamasi rünnak Iisraeli vastu näitas, et USA vajab Trumpi sugust liidrit, vahendas Financial Times.

Bigelow leidis, et Trump kasutab poliitikas oma tänavatarkust. Bigelow ütles, et Trump alistab DeSantise ning endisest presidendist saab taas vabariiklaste partei presidendikandidaat.

Bigelowi sõnul ajab DeSantis liiga konservatiivset poliitikat, samas kui Trump on sotsiaalsetes küsimustes mõõdukam.

Bigelow hakkas DeSantis toetama, kuna Florida kuberner suutis pandeemia ajal hoida osariigi majanduse avatuna. Tema suhted DeSantisega halvenesid aga kevadel, kuna Florida keelustas siis abordid pärast kuuendat rasedusnädalat. Bigelow kritiseeris seadust avalikult ja ähvardas, et lõpetab DeSantise kampaania toetamise.

Pärast seda eeldas Bigelow, et kuberner võtab temaga ühendust. Kaks nädalat hiljem helistas ärimehele aga DeSantise naine Casey.

"See, et ta ei vaevunud mulle selgituste andmiseks helistama, näitas mulle, et ma polnud tema jaoks piisavalt oluline," ütles Bigelow.

Bigelowi kommentaarid tulevad vahetult enne seda, kui Miamis toimub vabariiklaste kolmas presidendidebatt.

Trump ütles juba varem, et jätab vabariiklaste presidendidebatid eelvalimistel vahele. Trump on vabariiklaste seas ülekaalukalt kõige populaarsem presidendikandidaat. DeSantis ja endine ÜRO suursaadik Nikki Haley heitlevad teise koha pärast.