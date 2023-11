Veiseliha hind purustab USA-s rekordeid

Ajaleht Financial Times kirjutab, et veiseliha hind on tõusnud USA-s rekordtasemele, kuna lõuna- ja lääneosas asuvad osariigid vaevlevad põua käes.

USA põllumajandusministeeriumi andmete kohaselt on USA poodides müüdava veiseliha keskmine hind tõusnud umbes kaheksa dollarini naela kohta. Kilodes on see umbes 17 dollarit.

Veisefutuuride hinnad kasvasid juba Chicagos 1,79 dollarile naelast, eelmisel aastal oli see 1,50 dollarit, vahendas Financial Times.

Põllumehed muretsevad, et hindade tõus on seotud viimaste aastate kriisiga. Põud on kestnud aastaid, sademeid on üha vähem. See muudab rohelised karjamaad kuivadeks ja tolmusteks aladeks.

Louisiana osariigis tegutsev farmer Amelia Kent ütles, et põua tõttu müüvad põllumehed veised maha. Ta muretseb nüüd riigi lihatööstuse tuleviku pärast.

"Louisianas müüakse oksjonitel tavapärasest kaks korda rohkem veiseid. Paljud meie naabrid müüvad. Karjakasvajatel on kasulikum loomi müüa, kui neid toita," ütles Kent.

Väiksema karja suurus ajab hinnad üles. Finantsfirma StoneX analüütiku Arlan Sudermani sõnul väheneb veiseliha tootmine aastaga 5,2 protsenti. Järgmisel aastal võib see väheneda veel seitse protsenti.

Veisekasvatajad peavad liha hinda liiga kõrgeks. Kent muretseb, et veiseliha nappuse pärast hakkavad tarbijad eelistama kana- või sealiha.