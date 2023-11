Tartlased muretsevad Emajõe madala piirde pärast

Tartus on Emajõe vasakkalda uue promenaadi ehitus jõudnud lõpusirgele. Nüüd on jõgi inimestele lähemale toodud, samas osa tartlasi muretseb, et uuelt promenaadilt on liiga suur oht vette kukkuda.

Üle poole aasta kestnud ehitustööd Kaarsilla ja Rahu silla vahel on pealtnäha valmis. 1,7 miljonit maksnud promenaadi ehitamise peamisi eesmärke

"Varem oli seal natukene kehvas olukorras keerulised trepid, siis nüüd on seal kaldteed ehk siis inimesed saavad ülemiselt tasandilt päris alumisele tasandile. On tehtud ruum avatumaks, seal alumisel tasandil on olemisruumi ja erinevaid istumiskohti ja vaade jõele on toodud sõna otseses mõttes lähemale.

Haljastustööde tõttu jäävad aiad ette 17. novembrini, aga kaarsillal jalutajate pilke uus ala juba püüab," sõnas Tartu abilinnapea Elo Kiivet.

"Seal teisel pool on need kolm restorani, et siis tekib nagu ühtne tunne. Nüüd on nagu ühtne keskmine jõe ala, see on äge, mulle meeldib," ütles Reelika.

"See Emajõgi on nii armas mulle. See on väga väga ilus," ütles Ants.

Uuel promenaadil on tartlastes enim küsimusi tekitanud piire. Paljude hinnangul on see ohtlikult madal.

"Silma torkas see, et kui inimesed hakkavad seal kõndima, siis nad võivad seal ju vette kukkuda," sõnas Meelis.

"Lapsevanemana see tundub tõesti liiga madal olevat. Ma oma mudilasi küll sinna juurde ei laseks," ütles Maarja.

Kiiveti sõnul ei tehtud piiret kõrgemaks, et promenaadilt oleks jõele hea vaade.

"Meie hinnangul see oht ei ole nii suur, et kaaluks üle selle, et saame tuua inimese ja jõe kokkupuute punkti üksteisele lähemale. Kiiret liikumist sellel kõige madalamal tasandil ei ole. See on võrdne olemise ruumiga, seal ei ole aktiivseid tegevusi ja mänguväljakuid. Kõige kiirem liikumine käib palju kõrgemal ja kaugemal veeruumist. See tänane madal piire ongi eelkõige tähelepanu juhtimiseks, et see paistab välja ka lume alt, aga ta ei ole otsene kaitse, vaid tähelepanu juhtimine," Kiivet.