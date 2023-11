Iisraeli armee teatas 130 Hamasi tunneli šahti hävitamisest Gazas

Oluline neljapäeval, 9. novembril:

- USA: Hamas seab lapsed ohtu;

- Iisraeli kaitsevägi teatas 130 Hamasi tunneli šahti hävitamisest Gazas;

- USA ütles Iraanile, et Washington ei soovi konflikti eskaleerumist;

- Reuters: Hezbollah on soetanud Vene laevatõrjerakette Oniks.

USA: Hamas seab lapsed ohtu

Valge Maja pressiesindaja John Kirby vastas ÜRO peasekretäri kolmapäevasele kommentaarile, et Gaza "on muutumas laste kalmistuks."

"Hamas seab need lapsed ja nende pered ohtu," ütles Kirby. Ta lisas, et Hamas ehitab tunneleid haiglate all ning kasutab lapsi pantvangidena.

"Me teame, et osa rohkem kui 240 pantvangist on lapsed. Ning meie pingutame selleks, et need lapsed pääseks vabadusele," ütles Kirby.

Valge Maja esindaja ütles samuti, et USA on palunud Iisraelil olla ettevaatlik ning valiv sihtmärkide tabamisel, et vältida rohkem tsiviilelanike surmi.

Iisraeli sõjavägi teatas 130 Hamasi tunneli šahti hävitamisest Gazas

Iisraeli sõjavägi teatas, et see on suutnud hävitada juba 130 Hamasi tunnelite šahti pärast Gaza sõjalise operatsiooni algust. Armeest lisati, et maapealne operatsioon Gazas laieneb.

"Gazas võitlevad sapöörid hävitavad vaenlase relvi ning otsivad ja detoneerivad tunnelite šahte. Maapealse operatsiooni laienedes hävitavad Iisraeli sõdurid Hamasi terroristlikku taristut," seisis armee avalduses.

Eraldi pressiteates ütlesid varem Iisraeli võimud, et viimastel päevadel suutis juba 50 000 Gaza linna elanikku linnast lahkuda ja liikuda enklaavi lõunaossa, nagu neil on palunud seda teha Iisrael. Juudiriigi sõjaväe peamine sihtmärk on Gaza põhjaosa, kus asub suurem osa Hamasi sõjalistest rajatistest ja tunnelitest.

USA ütles Iraanile, et Washington ei soovi konflikti eskaleerumist

CNN-iga suhelnud USA kaitseministeeriumi tippametniku sõnul suhtleb Washington Iraaniga otseselt ning USA valitsus on kommunikeerinud Teheranile, et see ei soovi konflikti eskaleerumist.

Ametniku kommentaar tuli pärast seda, kui USA kaitseministeerium teatas õhurünnakust Iraani islami revolutsioonilise kaadriväe relvalao pihta Süürias. Õhurünnaku eesmärk oli vastata Iraani toetatud äärmusrühmituste rünnakutele USA sõjaväebaaside pihta.

"Me soovime selgitada, et meie sõjaline tegevus ei tähenda meie lähenemise muutust Iisraeli ja Hamasi vahelisse konflikti, ning me ei kavatse eskaleerida konflikti piirkonnas," lisas ametnik.

Lisaks teatas USA hiljuti teadmata numbri õhukaitsesüsteemide Patriot saatmisest Lähis-Ida piirkonda oma baaside kaitsmiseks.

Reuters: Hezbollah on soetanud Vene laevatõrjerakette Oniks

Reutersi ajakirjanikud suhtlesid kahe Liibanoni allikaga, kelle väitel on äärmusrühmituse Hezbollah' käsutuses võimsad laevatõrjeraketid Oniks. Venemaal toodetud rakette sai Hezbollah väidetavalt Süüria kaudu.

Oniksi raketi lennukaugus on 300 kilomeetrit. Ühe allika sõnul on Hezbollah' võimekus kasvanud oluliselt pärast 2006. aastat, kui see korraldas raketirünnaku Iisraeli sõjalaevale Vahemerel.

Venemaa presidendi pressiesindaja Dmitri Peskov ütles, et antud uudise kohta puuduvad kinnitused ning tal pole informatsiooni Oniksi jõudmise kohta Hezbollah' kätte.

Eelmisel nädalal ähvardas Hezbollah juht, et äärmusrühmitusel on olemas võimekus USA sõjalaevade tabamiseks.