Kolmas USA vabariiklaste debatt keskendus välispoliitikale

Floridas toimunud debatis osalesid Florida kuberner Ron DeSantis, endine Lõuna-Carolina kuberner ja endine USA saadik ÜRO-s Nikky Haley, ettevõtja Vivek Ramaswamy, endine New Jersey kuberner Chris Christie ja Lõuna-Carolinat USA Kongressi senatis esindav Tim Scott. Küsitlustes üle poole vabariiklaste toetust nautiv endine president Donald Trump ei osalenud aga ka seekordses debatis. Väitlemise asemel korraldas Trump samal ajal debati toimumisega Florida osariigis valimiseelse ürituse.

Suuremat osa debati ajast arutasid kandidaadid välispoliitikat. Kui Iisraeli aitamise osas olid kandidaadid ühel meelel, siis Ukraina teema põhjustas suuri erimeelsusi.

Kõik kandidaadid avaldasid toetust Iisraelile ja ütlesid, et USA peab saatma abi juudiriigile. Samuti kritiseerisid kandidaadid demokraadist USA president Joe Bidenit, väites, et ta pole piisavalt toetust Iisraelile avaldanud ning keskendub liiga palju diplomaatiale sõjalise abi asemel.

Viiest kandidaadist ainult kaks avaldas selgelt toetust Ukrainale

Kui arutelu liikus Ukraina teemale, sai selgus, et kandidaatide seisukohad erinevad oluliselt.

Kõige suuremad erinevused esinesid Haley ja Ramaswamy seisukohtade vahel. Kui Haley ja Christie avaldasid selgelt toetust Ukrainale ja lubasid saata Ukrainale täiendava relvaabi, siis Ramaswamy väitis, et Ukraina olevat natse toetav ebademokraatlik riik.

Nii viitas Ramaswamy venemeelsete erakondade keelustamisele pärast Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse kui märgile, et Ukraina polevat demokraatlik riik. Suurimaid vaidlusi debati järel põhjustas aga Ramaswamy mitmeti tõlgendatav fraas väidetavatest natsidest Ukrainas.

"Ukraina pole demokraatia musterkuju. See hoiab aus natse oma ridades – koomik kargopükstes, Zelenskiks kutsutud mees – nad teevad seda oma ridades. See pole demokraatlik," ütles Ramaswamy. Kandidaat lisas, et ta on Ukrainale abi saatmise vastu.

Sõnavõttu saab tõlgendada kui Zelenskit natsiks nimetamist. Ometi väitis pärast debati lõppu Ramaswamy kampaania pressiesindaja Tricia McLaughlin, et Ramaswamist on valesti aru saadud, ning tegelikult ta viitas mõned kuud tagasi toimunud juhtumile, kui Zelenski külastas Kanada parlamenti. Zelenski vastuvõtu käigus otsustas Kanada osapool tunnustada Kanadas elavat eakat Teise Ilmasõja ukrainlasest veterani. Hiljem selgus, et veteran võitles mõnda aega Saksa sõjaväes.

Venemaa on korduvalt nimetanud juudipäritolu Zelenskit natsiks.

Haley vastas Ramaswamy sõnavõtule, et Venemaa president Vladimir Putin ja Hiina president Xi Jinping oleks vaimustuses, kui selliseid asju ütlev isik nagu Ramaswamy saaks presidendiks.

DeSantis ja Scott keeldusid selgelt välja ütlemast, et nad toetavad sõjaabi edasist saatmist Ukrainale, küdi DeSantis ütles, et ta ei saada USA sõdureid Ukrainasse võitlema, vaid saadab neid USA lõunapiirile.

Ramaswamy ründas kõiki kandidaate peale Trumpi

Kui enne debatti eeldasid vaatlejad, et suurimaks vastasseisuks kujuneb DeSantise ja Haley vaheline vaidlus ning kandidaadid hakkavad jõualiselt kritiseerima Donald Trumpi, siis tegelikkuses möödus arvestatav osa debatist Haley ja Ramaswamy vahelise jagelemise saatel.

Nii ründas Haley Ramaswamyt seoses sellega, et viimane kasutab oma valimiskampaanias Hiina päritolu TikToki sotsiaalmeediarakendust. Ramaswamy vastas selle peale, et Haley enda tütar on TikToki kasutaja.

Debatti jälginud publikule viimane Ramaswamy lausung ei meeldinud ja saalist hakati tema peale vilistama. Haley hurjutas Ramaswamyt pereliikmete debatti toomise pärast ja nimetas teda "saastaks".

Samuti ironiseeris Ramaswamy, et laval kannab kaks kandidaati kõrgete kontsadega kingi, viidates Haleyle ja DeSantisele. Florida kuberneri osas on spekuleeritud, et ta kannab väga paksu tallaga kingi oma madala kasvu varjamiseks. Haley vastas aga Ramaswamyle, et ta suudab oma kontsadega kingades isegi joosta.

Ramaswamy ei jätnud samuti kasutamata võimalust kritiseerida debatti modereerinud ankruid, väites, et nende asemel oleks pidanud olema parempoolsete vaadete poolest tuntud endine Fox Newsi ankur Tucker Carlson ja vastuoluline ettevõtja Elon Musk.

Hiina, abordid ja Trump

Hiina teemal vaidlesid omavahel ka DeSantis ja Haley. Mõlemad poliitikud süüdistasid üksteist Hiina ettevõtete tegevuse toetamises oma osariikides kuberneriks oleku ajal. Desantis kaitses ennast süüdistuste eest väites, et ta keelas osariigi ülikoolides Hiina rahastatud Konfutsiuse instituutide tegevust. Haley seletas, et tema tegevus tõi Lõuna-Carolina osariiki väärtusliku klaaskiudu tootva ettevõtte ning see juhtus 10 aastat tagasi, kui suhted Hiinaga polnud nii pingelised. Samas väitis Haley, et DeSantise juhitud Florida administratsioon toetab Hiina ettevõtete tegevust osariigis praegugi.

Abortide teema pälvis vähe tähelepanu, kuid märkimisväärseks debati hetkeks võib pidada seda, kui DeSantis süüdistas teisipäeval toimunud valimiste vabariiklastele kehvas tulemuses mitte Trumpi, vaid rangeid abordikeelde nõudnud ühendusi erakonna sees. Veel eelmisel debatil lubas DeSantis kehtestada üleriigilise abordikeelu 15. raseduse nädala järel, kuid nüüd ta taganes sellest seisukohast, viidates, et erinevates osariikides võivad olla erinevad seisukohad sel teemal. Veel hiljuti kritiseeris DeSantids Trumpi sarnase seisukoha avaldamise pärast.

Christie ütles, et üleriigilist abordikeeldu pole vaja ning osariigid peaksid otsustama oma abordireeglite üle ise. Haley kutsus kompromissile abordi teemal, samas kui Tim Scott jäi kindlaks nõudmisele kehtestada föderaalne abordikeeld.

Kuigi Haley ütles, et Trumpi seisukohad on muutunud nõrgemaks, pole kandidaadid endist presidenti eriti rünnanud. Kui debati lõpus küsisid ajakirjanikud, mille poolest oleks iga kandidaat Trumpist parem, ei nimetanud keegi laval viibinutest Trumpi nimeliselt.

CNN-i hinnangul kinnitab debatt seda, et Scotti ja Christie võimalused saada vabariiklaste presidendikandidaadiks on väga kehvad. Kaks poliitikut jäid Haley ja Ramaswamy varju ning kõnelesid vähem kui teised kandidaadid.

Järgmine, neljas vabariiklaste debatt toimub 6. detsembril Alabamas. Trumpi kampaania kutsus üles debattide läbiviimise lõpetama, nimetades neid raha raiskamiseks.