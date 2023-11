Aastaid uut hoonet oodanud Westholmi kooli detailplaneering sai heakskiidu

Tallinna linnavolikogu võttis kolmapäeval vastu Adamsoni 12 ja Kevade 8 asuva veidi üle hektari suuruse maa-ala detailplaneeringu. Kevade tänava kinnistule rajatakse Adamsoni tänava poolt juurdepääsutee ning alale ehitatakse kuni nelja maapealse korruse ja kahe maa-aluse korrusega õppehoone.

Koolimaja rajamiseks on korraldatud arhitektuurivõistlus ja arhitektuuribüroo AB Ansambel võidutöö alusel loodud ka uue hoone võimalik ruumiprogramm.

Westholmi gümnaasiumi algklassid on juba 18 aastat õppinud ajutisel pinnal Luise tänaval, kus asub ka kolme aasta eest ruumipuuduse leevendamiseks püstitatud moodulmaja. Juurdeehitus peaks muu hulgas lahendama algkooli, spordikeskuse, loodusteaduse ja tehnoloogia, teater-muusika-kino ning õpetajate ruumide vajadused.

Detailplaneeringu seletuskirja kohaselt on Jakob Westholmi gümnaasiumi tegevuse jätkamine ja laiendamine olemasolevas asukohas põhjendatud, sest ühiskondlik funktsioon on olnud osa elukeskkonnast aastakümnete vältel ning detailplaneeringu elluviimine loob eeldused luua tänapäevased tingimused õppetööks kodukoha lähedal.

"Õppeasutuse krundi kasutamise tingimused erinevad samas ehituspiirkonnas asetsevate, valdavalt elamumaa sihtotstrabega kruntide kasutusest, mistõttu võib pidada sobivaks, et ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega krundi hoonestustihedus kujuneb mõnevõrra suuremaks, kui naabruses asuvate elamumaa sihtotstarbega kruntide puhul," seisab seletuskirjas.

Kevade 8 kinnistul asuv Westholmi gümnaasiumi koolimaja on valminud 1940. aastal ja tunnistatud arhitektuurimälestiseks. Säilitamaks olemasoleva koolimaja dominantsust, ei tohi uus koolihoone tulla kõrgem kui praeguse hoone põhjalõunasuunalise hoonetiiva räästa kõrgus. Olemasolev ja uus hoone on lubatud ühendada galeriiga, kuid maapealse galerii tingimuseks on mälestise

fassaadide väärikas eksponeerimine.

Väljaspoole hoonestusala võib vajadusel ehitada väiksemaid õppeasutusele vajalikke rajatisi, mille võimalikkus, asukoht, suurus ja muud üksikasjad tuleb täpsustada muinsuskaitse eritingimuste alusel.

Jakob Westholmi juurdeehitise arhitektuurivõistluse võidutöö. Autor/allikas: AB Ansambel

Kuna planeeritav maa-ala asub Tallinna vanalinna muinsuskaitseala kaitsevööndis ja vaatesektoris, arvestatakse uue hoone rajamisel ka Tallinna vanalinna silueti vaadeldavusega. Samuti tagatakse olemasoleva gümnaasiumihoone dominantsus ja vaadeldavus Adamsoni ja Kevade tänavalt.

Tallinna strateegiakeskuse taotlusel lisati detailplaneeringusse kohustus muuta alaga külgnevad tänavad rahustatud liiklusega aladeks, kus prioriteetne on jalakäijate ja ratturite liiklus.

Autovaba hooviala kavandamiseks on autoparkla ette nähtud maa-alusele

korrusele.

Kuna planeeringuala on arheoloogiamälestis, tuleb enne kaevetöid teha arheoloogilised eeluuringud, et teha kindlaks, kas mõnel alal on vaja kaevamiseks arheoloogilist järelevalvet või väljakaevamisi.

Jakob Westholmi gümnaasium on uut hoonet oodanud aastakümneid. Suurem lootus selle ehitamiseks tekkis 2009. aastal, kus lubati lahendada pikale veninud maavaidlused, võeti vastu uue maja detailplaneering ja alustati staadioni väljaehitamisega. Kohtuotsusega ehitus aga peatati ning maavaidlus jõudis ummikseisu.