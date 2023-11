Koppel: jalad pole veel põhjas

"Vikerhommikus" majandusolukorda kommenteerinud Koppel peab väga suureks ohumärgiks ekspordilangust, mis lõpuks tähendab osale inimestele töökaotust.

"Meie jaoks, kui me siin vaatame oma sellist väikest, suhteliselt pimeda ilmaga kaheksandajärgulist Ida-Euroopa riiki, kus on kogu aeg külm või vähemalt pime, siis meie jaoks on see erakordselt suur probleem, sest meil on circa 80 protsenti kogu sisemajanduse kogutoodangust ekspordiga seotud. Kui meil välisnõudlus ära kukub, siis me üldiselt oleme omadega suhteliselt õnnetus olukorras," selgitas Koppel.

Ta lisas, et välisnõudlus pole praegu täiesti ära kukkunud, aga meil on ikkagi ettevõtteid, kellel on tellimused vähenenud 30, 40, 50 protsenti. "Kukkumised on olnud suhteliselt suured ja hakatakse reageerima ka sellega, et tuleb püsikulusid allapoole saada. Ja kui püsikulusid on vaja allapoole saada, siis paraku mitmed inimesed kaotavad töö."

Koppeli hinnangul ei saa praegu öelda, et nüüdses kriisis oleme põhja välja jõudnud ning edasi tuleb lihtsalt oodata, millal madalseis üle läheb ning siis hakkab paremini minema.

"Jalad ei ole põhjas, sest meil on suhteliselt keeruline hinnata, milliseks välisnõudlus kujuneb. Kuigi näiteks rahvusvaheline valuutafond ütleb, et arenenud maailmas tuleb selline pehme maandumine, siis, no see ei näe eriti pehme välja," rääkis Koppel.

Ta tõdes, et vähemalt Ühendriikides on olukord natukene parem, sest seal riik kulutab nagu "purjus meremees", lihtsalt selle vahega, et purjus meremees ühel hetkel ikkagi enam ei jaksa juua, aga USA-s riik kulutab sellises mahus, et võtab isegi Koppelil juba kukalt kratsima. "Ühendriikidega on hästi võib-olla tõesti ainult sellepärast, et seal see riigi kulutamine on läinud isegi ajaloolisega võrreldes veel vallatumaks."

Aga Euroopas, kus teatavasti on Eesti peamised ekspordipartnerid, ei ole sellega teps mitte hästi, lisas Koppel.

Pikemate prognooside tegemisel jäi Koppel ettevaatlikuks. "Ma ei läheks järgmise aasta teisest poolaastast kaugemale oma mõtetega, sest nähtavus ei ole ka teps mitte hea."

Positiivse noodina nentis Koppel, et praegune kriis ei ole sugugi nii hull kui varasemad, mis Eestil on tulnud üle elada. "Elasime Nõukogude Liidu üle, elasime üle 1998. aasta. Tõsise kriisi elasime üle 2008. aastal. Praegune ei ole võrreldav ei 1998. ega 2008. aastaga ja küll me selle ka üle elame, mis praegu käimas on."