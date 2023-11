Portugali poliitiline kriis võib päädida erakorraliste valimistega

Pärast seda, kui teisipäeval otsis politsei läbi Portugali sotsialistist peaministri António Costa büroo, otsustas peaminister loetud tundide jooksul tagasi astuda. Kolmapäeval võttis riigi president Marcelo Rebelo de Sousa peaministri tagasiastumise avalduse teadmiseks.

Portugali põhiseadus, mida aitas õigusteadlasest de Sousa ise mitu aastakümmet tagasi kirjutada, annab presidendile laiad volitused peaministri tagasi astumise korral. Laisas laastus on De Sousal kolm valikut, millest kõige tõenäolisem on parlamendi laiali saatmine ja uute valimiste välja kuulutamine.

Siiski tähendaks selline otsus, et Portugali järgmise aasta riigieelarve jääks õigeks ajaks vastu võtmata. Seetõttu võib president paluda Costal jätkata peaministri kohusetäitjana riigieelarve vastu võtmiseni või püüda määrata ametisse kedagi Costa erakonnakaaslastest. Teiste erakondade peaministrikandidaadid ei saa tulla kuni valimisteni kõne allagi, sest Costa sotsialistidel on parlamendis enamus, kirjutab Politico.

Ometi pole Costa erakonnas selget mantlipärijat, sest senine peaminister suutis erakonnast välja tõrjuda iseseivad ambitsioonikad poliitikui, samas kui mitmed Costa lähedased liitlased on sattunud korruptsiooniuurimise keskmele. Näiteks vahistati peaministri kantselei juht Vítor Escária ja taristuminister João Galambale esitati süüdistused korruptsioonis.

Korruptsiooniuurimise tõttu alanud poliitiline kriis ohustab ka Portugali majandust. Õiguskaitseorganite teatel uuritakse Costa lähedasi liitlasi ja peaministrit ennast liitiumikaevandusi puudutanud ostustega seoses. Kuigi kaevandusfirmad pole veel ise uurimise all, võib kriis takistada liitiumi kaevandamist riigis. Keskkonnakaitsjad hakkasid juba nõudma kaevanduslubade tühistamist uurimisega seoses, vahendab Financial Times.

Portugali valitsus on soovinud muuta Ibeeria poolsaare väikeriiki Euroopa Liidu suurimaks kodumaise liitiumi tootjaks. Praegu impordib EL lõviosa liitiumist, mida kasutatakse näiteks elektrisõidukite akude tootmises.

Kui Portugalis peaks toimuma erakorralised valimised, võib kaalukeeleks osutuda parempopulistlik parlamendis suuruselt kolmas erakond Chega. Costa sotsialistid kaotasid ligi 10 protsendipunkti jagu toetust viimastest küsitlustes võrreldes 2022. aastal peetud parlamendivalimistega, kuid nad säilitavad siiski nappi edumaad opositsiooniliste paremtsentristlike sotsiaaldemokraatide ees.

Seetõttu võib juhtuda, et erakorraliste valimiste järel vajaks sotsiaaldemokraadid valitsuse moodustamiseks Chega toetust. Kuna sotsiaaldemokraatide juht Luís Montenegro on seni välistanud koostööd Chegaga, tekitaks see patiseisu.

Samas poel veel skandaali järel uusi küsitlusi avaldatud, seega võib poliitiliste jõudude tasakaal veel muutuda.

Portugali president de Sousa teatab oma otsusest neljapäeval.