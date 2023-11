Läti endine rahandusminister süüdistas suurpankasid kartellis

Läti endine rahandusminister Janis Reirs ütles, et see kuidas Läti neli suurimat kommertspanka reageerisid parlamendi rahanduskomisjoni ettepanekutele toetada hüpoteeklaenuvõtjaid, meenutab kartelli toimimist. Reirs on praegu rahanduskomisjoni juht.

Läti parlamendi rahanduskomisjoni liikmete arvates on tekkinud ebaõiglane olukord, kus pangad teenivad hiigelkasumeid ja ei tee oma laenuvõtjate heaks suurt midagi. Läti tahab laenuvõtjate toetamiseks muuta tarbijakaitseseadust. Pangad seda plaani ei toeta ja ähvardasid kohtuga. Reirs nimetas seda hirmutamiseks.

Reirsi sõnul on Lätis kõrged laenuintressid ja teenustasud. Ta ütles, et Rootsi pangad said varasematel kriisiaastatel abi Läti valitsuselt ja maksumaksjatelt.

"Nüüd tundub, et pangad tegutsevad koos. See tähendab, et nad on midagi kartelli taolist, neli koos, see näeb välja nagu kartell," ütles Reirs.

"Seista kõik neljakesi koos kogu riigi vastu ning öelda, me ei rahasta midagi. Kas see ei kõla ühise rinde moodi? Mis sai konkurentsist?" rääkis Reirs.

Parlamendi rahanduskomisjoni esitatud ettepanek näeb ette nende laenuvõtjate toetamist, kelle hüpoteeklaenu tagasimaksed ületavad 20 protsenti nende sissetulekust. Pangad leiavad, et selliste reeglite kehtestamine kujutab endast kunstlikku sekkumist. Pankade hinnangul piirab see oluliselt kohalike laenuandjate konkurentsivõimet ega paranda teenuste kättesaadavust.

Pangad leiavad, et nende koormamine täiendava bürokraatiaga pole põhjendatud ning toetus ei ole sihipärane, kuna selle saajate hulgas on ka rikkamad inimesed, kes sellist toetust ei vaja. Läti kommertspanku esindava liidu teatel soovib pangasektor abi anda nendele, kes seda tõesti vajavad, mitte anda abi peaaegu kõikidele laenuvõtjatele, nagu on praegu ette nähtud rahanduskomisjoni ettepanekus. Pangad leiavad, et tegelikult palutakse neil täita riigi ülesandeid, vahendas LSM.