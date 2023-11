Iisrael mõistis hukka lääne meedia koostöö Gazast pärit fotograafidega

Iisraeli peaministri kantselei teatas, et võtab ülimalt tõsiselt seda, et rahvusvahelise meedia heaks töötavad fotoajakirjanikud kajastasid Hamasi poolt toime pandud veresauna. Iisrael leiab, et need fotograafid olid inimsusevastaste kuritegude kaasosalised, kes võisid varem teada, et Hamas alustab rünnakut.

Neli fotograafi kajastasid Hamasi terroristide poolt toime pandud õudusi. Need fotograafid on Hassan Eslaiah, Yousef Masoud, Ali Mahmud ja Hatem Ali. Nad pildistasid tsiviilisikute mõrvamist, inimeste väärkohtlemist, meeste ja naiste röövimist.

Eslaiah on Gazast pärit vabakutseline fotograaf. Ta sisenes Iisraeli, tegi fotosid põlevast Iisraeli tankist ning jäädvustas siis terroristide sisenemist Kfar Aza kibutsisse.

Hassan Eslaiahi foto põlevast Iisraeli tankist Autor/allikas: SCANPIX/AP/Hassan Eslaiah

Iisrael ootab nüüd väljaannetelt selgitusi. Need neli väljaannet on AP, Reuters, CNN ja The New York Times, vahendas Ynetnews.

Iisraeli sõjakabineti liige Benny Gantz kritiseeris sotsiaalmeedias teravalt Gazast pärit fotograafide kasutamist. Gantz võrdles selliseid ajakirjanikke terroristidega.

Iisraeli kommunikatsiooniminister Shlomo Karhi saatis neljale väljaandele kirja, milles kutsus üles uurima fotograafide võimalikku kokkumängu terroriorganisatsiooniga Hamas.

"Olukorra tõsidus nõuab kiiret ja üksikasjalikku uurimist. Nüüd on üksikisikutel, ajakirjanikel, institutsioonidel aeg teha selge valik. Peame otsustama, kas seisame elu ja headuse poolel, või terrorismi ja kurjuse poolel," kirjutas Shlomo Karhi.

Telekanal CNN ütles juba, et katkestas sidemed Gaza fotoajakirjaniku Hassan Eslaiah'ga.

AP teatas, et uudisteagentuur ei teadnud, et Hamas plaanib rünnata Iisraeli. "Esimesed pildid, mis AP sai igalt vabakutseliselt töötajalt, näitavad, et need tehti rohkem kui tund pärast rünnakute algust. AP töötajad polnud kohal. Me ei tee enam koostööd Hassan Eslaiah'ga," teatas AP.

Ka Reuters teatas, et uudisteagentuur ei teadnud, et Hamas plaanib rünnata Iisraeli. Reuters teatas, et hankis fotod kahelt Gazas tegutsevalt vabakutseliselt fotograafilt. Reutersi avaldatud fotod on tehtud kaks tundi pärast seda, kui Hamas hakkas tulistama rakette üle Iisraeli piiri.