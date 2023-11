Macron kutsus riike üles töötama püsiva relvarahu nimel Gazas

Macron kordas, et Iisraelil on õigus enesekaitseks, kuid samal ajal ka tingimatu kohustus pidada kinni rahvusvahelisest õigusest. Prantsusmaa presidendi sõnul maksavad Hamasi rünnaku eest praegu Gaza sektori tsiviilisikud, keda tuleks tegelikult sõja eest kaitsta, vahendas "Aktuaalne kaamera".



"Iisraellaste õnnetus on nüüd muudetud palestiinlaste õnnetuseks. Me ei saa seda kõrvalt vaadata, sest kõik elud on võrdsed ning ei tohi olla mõõtu mõõdu vastu. Kõigi meie jaoks, kes me tunnistame universaalseid ja humanistlikke väärtusi, ei saa olla topeltstandardeid," rääkis Macron.



Humanitaarorganisatsioonide hinnangul ei piisa Gaza humanitaarolukorra parandamiseks aga humanitaarpausidest, vaid vaja oleks siiski püsivat relvarahu.

"Isegi kui meie, humanitaarorganisatsioonid, oleme valmis tegema kõik endast oleneva, ei saa me ette kujutada, nagu oleks praegustes oludes võimalik anda kohast abi. Abiandmine sõjategevuse keskel on nonsens. Pommitamine peab lõppema või peab elanikel olema õigus minna varju ohututesse kohtadesse," ütles Piirideta Arstide president Isabelle Defourny.



Egiptuse välisminister Sameh Shoukry rõhutas, et mingil juhul ei tohi palestiinlasi teistesse riikidesse ümber asustada.

"Egiptus rõhutab relvarahu tähtsust ja me seisame vastu mistahes katsetele asustada palestiinlasi ümber nende maalt," lausus Shoukry.



Konverentsist võtsid osa paljude lääneriikide, Euroopa Liidu ja Araabia riikide esindajad, kuid puudusid Iisraeli esindajad, samuti Palestiina Omavalitsuse president Mahmoud Abbas. Palestiina Omavalitsus oli siiski kõrgel tasemel esindatud.