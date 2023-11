Picasso teos leidis oksjonil ostja 139,4 miljoni dollari eest

Pablo Picasso teos "Naine kellaga" ( "Femme à la Montre") leidis New Yorgis enampakkumisel ostja 139,4 miljoni dollari eest.

Maal on 1932. aastal valminud portree Marie-Thérèse Walterist. Temast oli saanud siis Picasso muusa. Selle teosega teatas Picasso maailmale ja oma naisele, et armastab teist naist, vahendas The Times.

Picasso ja Marie-Thérèse Walter kohtusid esimest korda 1927. aastal. Picasso oli siis abielus Olga Hohlovaga, kes oli elukutseline baleriin.

Sotheby oksjonimaja tippjuht Brooke Lampley kirjeldas seda 1932. aastal valminud teost kui Picasso versiooni Mona Lisast. Kunstnik vaatas siis oma karjäärile tagasi ja üritas mõtestada oma kohta kunstiajaloos.

Maali müüjaks oli Candia Fisher, kelle isa ostis teose 1968. aastal.

Picasso maalid on kunstiturul väga nõutud. Kõige kallim Picasso maal on "Algiersi naine", mis 2015. aastal müüdi 179,4 miljoni dollari eest. Maal valmis 1955. aastal, Picasso ise suri 1973. aastal.