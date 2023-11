Oluline 10. novembril kell 6.12:

- ISW: Ukraina väed lõikasid läbi tee Oleški ja Nova Kahovka vahel;

- EL kaalub Ukraina aitamise varuplaani;

- DeepState: Ukraina saavutas osalise edu Verbove ja Novoprokopivka lähedal;

- Kiievi oblastis töötas öösel õhuhäire;

- USA kaitseministeerium: abipaketid Ukrainale muutuvad väiksemateks.

ISW: Ukraina väed lõikasid läbi tee Oleški ja Nova Kahovka vahel

Mõttekoja ISW andmetel lõikasid Ukraina väed okupeeritud Dnepri jõe idakaldal oleva Oleški ja Nova Kahovka vahelise tee vähemalt kahes kohas. Mõttekoda teatas ka teistest Ukraina edasiminekutest okupeeritud Hersoni oblasti alal.

Lisaks saavutasid Ukraina väed 9. oktoobri seisuga täieliku kontrolli Antonivka raudtee silla ja Antonivka maanteesilla vahel. Esimene sild asub Poima külast põhja pool, teine Oleški linnast põhja pool.

Samuti teatasid Ukraina sõjablogijad Ukraina edusammudest: Vene info järgi laiendasid Ukraina väed kontrolli Krõnkõ külas ning hõivasid külast lõuna poole jääva ala.

Samuti ründasid Ukraina väed Vene sõjablogijate sõnul Poima, Pištšanivka ja Pidstepne lähedal. Lisaks püüdsid ukrainlased hõivata ala Pidstepne ja Kozatši Laheri külade vahel.

ISW analüütikute hinnangul oleks Vene sõjalisel juhtkonnal raske suunata piirkonda täiendavaid vägesid, kuna neil tuleb seista silmitsi Ukraina rünnakutega teistes rindejoone punktides, eriti Zaporižžja oblastis. Venemaal ei piisa Hersoni piirkonnas juba olevatest vägedest Ukraina rünnakute peatamiseks.

EL kaalub Ukraina aitamise varuplaani

Euroopa Liidu liikmesriigid kaaluvad alternatiivset plaani Ukraina aitamiseks, sest Ungari jätkuv vastuseis 50 miljardi euro suuruse abipaketi heakskiitmiseks ei võimalda seda paketti hetkel vastu võtta, kirjutab majandusväljaanne Bloomberg.

Bloombergiga suhelnud ametnikud ütlesid, et varuplaani järgi annaks Ukraina abistamist toetavad liikmesriigid riiklikke garantiisid, mis võimaldaks Euroopa Komisjonil võtta rahvusvahelistel finantsturgudel uusi kohustusi ning rahastada nii Ukraina aitamist.

Olukord on seda pingelisem, sest samal ajal EL-i Ukraina abipaketi takerdumisega ei suuda ka USA Kongress kokku leppida Ukraina aitamise osas.

Ungari peaminister nõuab Ukraina abipaketi nõustumise eeltingimusena Ungarile mõeldud, kuid õigusriigi probleemide tõttu külmutatud EL-i vahendite vabastamist.

Siiski on Komisjoni lätlasest volinik Valdis Dombrovskis optimistlik, et EL suudab Ukraina aitamises kokku leppima ning varuplaani pole vaja kasutusele võtta.

DeepState: Ukraina saavutas osalist edu Verbove ja Novoprokopivka lähedal

DeepState analüütikute arvates saavutasid Ukraina väed osalist edu Verbove ja Novoprokopivka lähedal Zaporižžja oblastis. Lisaks jätkuvad lahingud Robotõne lähedal.

Analüütikud võrdlesid lahinguid Zaporižžja rindel Esimese maailmasõja läänerindel toimunud lahingutega, sest võrdlemisi väikese liikumise nimel peavad mõlemad pooled ohverdama suure hulga inimressursse ja tehnikat.

Kiievi oblastis töötas öösel õhuhäire

Kiievi oblastis töötas öösel õhuhäire, kuna märgati ründedrooni liikumist. Ukraina võimud palusid inimestel varjuda.

Lisaks tulistasid Vene väed neljapäeva õhtul Hersoni oblasti pihta. Rünnakus sai vigastada 52-aastane mees.

USA kaitseministeerium: abipaketid Ukrainale muutuvad väiksemateks

USA kaitseministeeriumi pressiesindaja Sabrina Singh teatas neljapäeval, et USA jätkab sõjaabi pakettide saatmist Ukrainale, kuid nende maht muutub väiksemaks. Põhjuseks on see, et Kongressi eraldatud rahastusest Ukraina aitamiseks on veel kasutamata kõigest üks miljard dollarit.

"Seetõttu me palume väga Kongressi vastu võtta täiendava abi seaduseelnõu, mille esitas president, et me saaks ka edaspidi rahuldada Ukraina vajadusi lahinguväljal," ütles Singh.

Ta lisas, et teised Rammsteini formaadi kohtumistes osalevad liitlased samuti toetavad Ukrainat ning Kiiev saab nende abile loota.