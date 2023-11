Voltri: hoiatusstreigis osaleb kolmveerand koolidest ja lasteaedadest

Osalus hoiatusstreigis võib Voltri sõnul madalamaks jääda maapiirkondades, kus õpetajate palk võib kohaliku keskmisega võrreldes kõrgem olla ning Ida-Virumaal, kus juba praegu on õpetajate palgad head, märkis Voltri. "Ida-Virumaal on praegu palgad head, pooleteisekordsed võrreldes ülejäänud Eestiga, ja seal hoiatusstreigiga ühinemist nii aktiivselt ei ole," ütles ta.

Voltri hoiatas, et hoiatusstreigi takistamine on ebaseaduslik tegevus. Tema sõnul on siiski viiteid, et mõned Reformierakonna vallavanemad on jõulisi samme hoiatusstreigi ärahoidmiseks teinud.

Voltri nimetas valitsuse suhtumist õpetajate palganõudmistesse ignorantseks: "Lubatakse enne valimisi, pärast valimisi koalitsioonilepingus palgatõusu ja siis kui tuleb õige aeg kätte, öeldakse: ups!"

Reedel kell 14 toimub riikliku lepitaja juures lepituskoosolek.

"Tuleme Tartus kokku ja eks siis ole näha. Kui jätkuvalt haridusminister [Kristina Kallas] tuleb laua taha ilma volitusteta ja kui 2024. aasta palgatõusuks pakutakse ikka 1,7 protsenti, siis lepitaja loodetavasti lõpetab lepitusprotsessi ära ja tekib streigiõigus," ütles Voltri.

Kaks nädalat tuleb streigist ette teatada ja seega detsembri alguses võiks streik alata, lisas ta.

"Oleksin üllatunud, kui valitsus teeks mingigi sammu kompromissi poole," ütles Voltri pika streigi tõenäosust hinnates.

Voltri viitas ka peaminister Kaja Kallase neljapäevasele avaldusele, kust võis välja lugeda, et haridusminister õpetajatega kokku leppimiseks mingeid volitusi ei saa.

Streigi kiidab heaks kaks kolmandikku Eesti inimestest

Ühiskonnauuringute Instituudi ja Norstati värskest küsitlusest selgus, et õpetajate streigi kiidaks heaks 69 protsenti inimestest.

Erakondliku eelistuse järgi kiidaks streigi heaks 81 protsenti Keskerakonna toetajatest, 80 protsenti Isamaa toetajatest, 79 protsenti SDE toetajatest, 77 protsenti EKRE toetajatest ning 61 protsenti Eesti 200 toetajatest. Reformierakonna toetajad jagunevad antud küsimuses praktiliselt pooleks ning 44 protsenti neist mõistaks streigi hukka ja 43 protsenti kiidaks heaks.

Õpetajad soovivad kaheksa protsendi suurust palgatõusu.

Õpetajate ametiühingu kinnitusel jätkub neil streikimiseks vahendeid mitmeks nädalaks. "Õpetajad on avaldanud meelsust, et alla nädala ei ole meil mitte mingit mõtet streikida. Me näeme, et peame sellisel juhul korraldama tähtajatu streigi, et pöörata meie valitsus kokkulepetest kinnipidamisele ja mitte lubama, et Eesti haridus häviks," ütles haridustöötajate liidu juht Voltri varasemas usutluses.

Haridustöötajate liit soovib palgatõusu fikseerimiseks kollektiivlepingu sõlmimist ning selle kirjutamist ka riigieelarve strateegiasse (RES).

Haridustöötajate liit teatas 3. novembril, et kuna valitsus venitab palgaläbirääkimistega ega pole erinevalt õpetajatest pakkunud välja ühtki konkreetset plaani kokkuleppe täitmiseks, toimub 10. novembri hommikul üle Eesti õpetajate hoiatusstreik.